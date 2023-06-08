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Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, сейчас "максимально" закачивается в наливные водохранилища полуострова,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:42
2023-06-08T12:42
2023-06-08T12:42
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
разрушение каховской гэс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, сейчас "максимально" закачивается в наливные водохранилища полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Уровень (воды в канале – ред.) не падает, пока не уходит, но ожидаемо канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер, чтобы расход воды уменьшить... Вода потихоньку будет уходить, но мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы максимально закачать ее во все водохранилища, где у нас еще остались резервы", - сказал журналистам Аксенов. Ранее глава Крыма сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала. На момент подрыва Каховской ГЭС в канале находилось до 40 миллионов кубометров воды. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
республика крым
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сергей аксенов (политик), разрушение каховской гэс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Разрушение Каховской ГЭС, Республика Крым
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Глава региона Аксенов: Крым закачивает воду из Северо-Крымского канала после подрыва ГЭС