https://ria.ru/20230608/vladivostok-1876898511.html

Владивосток накрыл мощный ливень

Владивосток накрыл мощный ливень - РИА Новости, 08.06.2023

Владивосток накрыл мощный ливень

Сильный ливень накрыл Владивосток, затопив множество улиц, на дорогах застревают автомобили и автобусы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:55

2023-06-08T11:55

2023-06-08T16:02

происшествия

владивосток

приморский край

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Сильный ливень накрыл Владивосток, затопив множество улиц, на дорогах застревают автомобили и автобусы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за сильных ливней на пятницу и субботу в Приморье. Но ливень накрыл Владивосток во второй половине дня четверга. "На Владивосток обрушился мощный ливень. Непогода, прогнозированная синоптиками, не заставила себя ждать. Уже под вечер во Владивостоке начался сильный ливень. Улицы за считанные минуты подтопило", - сообщает Примгидромет. В соцсетях местные жители публикуют видео с затопленных улиц: машины уходят под воду, пассажиры вынуждены выходить из застрявших автобусов на затоплены улицы, вода проникла даже в кафе в центре города, подтоплены подземные пешеходные переходы. Объездную трассу также подтопило. Люди сообщают о пробках по всем направлениям. Мэрия Владивостока просит не парковать автомобили вблизи деревьев и подпорных стен, а также в низинах. Для оперативного спуска воды дорожники открывают решетки на сетях ливневой канализации. В городе введен режим повышенной готовности. Как сообщает Дальневосточная сетевая распределительная компания, в приморском филиале ремонтники и оперативные бригады дежурят круглосуточно для ликвидации аварий в электросетях. В компании РИА Новости сообщили, что пока отключений света из-за непогоды во Владивостоке не отмечалось. "Пока у нас все нормально. Просто введен РПГ (режим повышенной готовности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании. Позже в пресс-службе уточнили агентству, что в районе улицы Третьей Рабочей во Владивостоке произошло отключение электричества. На место направлены электрики. В других частях Приморского края были зафиксированы "незначительные" проблемы с электроснабжением, но их быстро устранили.

https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html

https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владивосток в воде: ситуация в подтопленном из-за дождей городе Владивосток продолжает заливать: глава города призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку, Дальневосточный университет уже перевел занятия в онлайн 2023-06-08T11:55 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, примгидромет