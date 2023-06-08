https://ria.ru/20230608/vk-1877013590.html
VK запустит функцию OnePass
VK запустит функцию OnePass - РИА Новости, 08.06.2023
VK запустит функцию OnePass
VK тестирует функцию OnePass, позволяющую входить во "ВКонтакте" и часть сервисов VK без использования паролей, с помощью встроенных в устройства технологий... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:27
2023-06-08T16:27
2023-06-08T16:27
общество
технологии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. VK тестирует функцию OnePass, позволяющую входить во "ВКонтакте" и часть сервисов VK без использования паролей, с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID, говорится в сообщении "ВКонтакте". "VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации "ВКонтакте", в сервисах VK и партнёров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт ещё более быстрым и универсальным", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что OnePass доступен части пользователей "ВКонтакте" и сервисов VK в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнёрских сервисах, где доступна авторизация через VK ID. "Половина пользователей VK ID используют беспарольные способы авторизации, которые обеспечивают оптимальное сочетание удобства и безопасности. Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них ещё более быстрым и универсальным. В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 тысяч сервисов наших партнёров", - отметил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, технологии
VK запустит функцию OnePass
VK тестирует функцию OnePass, позволяющую входить во "ВКонтакте" по Touch ID и Face ID
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
VK тестирует функцию OnePass, позволяющую входить во "ВКонтакте" и часть сервисов VK без использования паролей, с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID, говорится в сообщении
"ВКонтакте".
"VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации "ВКонтакте", в сервисах VK и партнёров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт ещё более быстрым и универсальным", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что OnePass доступен части пользователей "ВКонтакте" и сервисов VK в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнёрских сервисах, где доступна авторизация через VK ID.
"Половина пользователей VK ID используют беспарольные способы авторизации, которые обеспечивают оптимальное сочетание удобства и безопасности. Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них ещё более быстрым и универсальным. В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 тысяч сервисов наших партнёров", - отметил директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.
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