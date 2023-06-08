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Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 08.06.2023 (обновлено: 09:04 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vertolety-1876847885.html
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ
Удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении попали на видео. Кадры Минобороны поступили в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:13
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении попали на видео. Кадры Минобороны поступили в распоряжение РИА Новости. В ролике демонстрируется запись с экранов прицельных комплексов Ка-52. "Экипажи вертолетов высокоточными управляемыми ракетами наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике противника", — отметили в ведомстве. Там уточнили, что "на кадрах видеоконтроля точным попаданием управляемыми ракетами экипажи вертолетов уничтожили четыре боевые бронированные машины противника".
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Кадры уничтожения бронетехники и военных ВСУ экипажами вертолетов Ка-52
Четыре боевые бронированные машины противника уничтожены на Южно-Донецком направлении Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожают бронетехнику и боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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безопасность, россия, украина, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Ка-52 "Аллигатор"
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении попали на видео. Кадры Минобороны поступили в распоряжение РИА Новости.
В ролике демонстрируется запись с экранов прицельных комплексов Ка-52.
«
"Экипажи вертолетов высокоточными управляемыми ракетами наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике противника", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что "на кадрах видеоконтроля точным попаданием управляемыми ракетами экипажи вертолетов уничтожили четыре боевые бронированные машины противника".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКа-52 "Аллигатор"
 
 
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