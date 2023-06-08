https://ria.ru/20230608/vertolety-1876847885.html

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении попали на видео. Кадры Минобороны поступили в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T07:13

2023-06-08T07:13

2023-06-08T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении попали на видео. Кадры Минобороны поступили в распоряжение РИА Новости. В ролике демонстрируется запись с экранов прицельных комплексов Ка-52. "Экипажи вертолетов высокоточными управляемыми ракетами наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике противника", — отметили в ведомстве. Там уточнили, что "на кадрах видеоконтроля точным попаданием управляемыми ракетами экипажи вертолетов уничтожили четыре боевые бронированные машины противника".

https://ria.ru/20230608/podgotovka-1876847632.html

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Кадры уничтожения бронетехники и военных ВСУ экипажами вертолетов Ка-52 Четыре боевые бронированные машины противника уничтожены на Южно-Донецком направлении Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожают бронетехнику и боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении. 2023-06-08T07:13 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, украина, ка-52 "аллигатор"