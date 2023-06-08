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Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье - РИА Новости, 08.06.2023
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14:31 08.06.2023 (обновлено: 14:32 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vengry-1876958873.html
Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье
Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье - РИА Новости, 08.06.2023
Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье
Прогресса в улучшении правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье не наблюдается, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:31
2023-06-08T14:32
в мире
украина
венгрия
будапешт
каталин новак
петер сийярто
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Прогресса в улучшении правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье не наблюдается, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак. "Это проблема не только между двумя странами. Украинцы находятся в критической ситуации и теряют в войне десятки тысяч человек, и, тем не менее, введут в сентябре новые правила. Я поднимала эту тему во время моей последней встречи с премьер-министром Украины. Но не произошло никакого положительного продвижения", - сказала Новак в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. По ее словам, ущемление прав закарпатских венгров - это "шаг назад" со стороны Украины в движении к европейским ценностям, поскольку "эти права являются частью сути европейского сообщества". Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20230603/krym-1875938597.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, каталин новак, петер сийярто, евросоюз, нато, тарас креминь
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Каталин Новак, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Тарас Креминь
Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье

Президент Венгрии Новак: на Украине нет прогресса в улучшении прав закарпатских венгров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Прогресса в улучшении правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье не наблюдается, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак.
"Это проблема не только между двумя странами. Украинцы находятся в критической ситуации и теряют в войне десятки тысяч человек, и, тем не менее, введут в сентябре новые правила. Я поднимала эту тему во время моей последней встречи с премьер-министром Украины. Но не произошло никакого положительного продвижения", - сказала Новак в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
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3 июня, 12:56
По ее словам, ущемление прав закарпатских венгров - это "шаг назад" со стороны Украины в движении к европейским ценностям, поскольку "эти права являются частью сути европейского сообщества".
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.
Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.
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Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.
В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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В миреУкраинаВенгрияБудапештКаталин НовакПетер СийяртоЕвросоюзНАТОТарас Креминь
 
 
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