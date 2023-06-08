https://ria.ru/20230608/vengry-1876958873.html

Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье

Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье - РИА Новости, 08.06.2023

Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье

Прогресса в улучшении правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье не наблюдается, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:31

2023-06-08T14:31

2023-06-08T14:32

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Прогресса в улучшении правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье не наблюдается, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак. "Это проблема не только между двумя странами. Украинцы находятся в критической ситуации и теряют в войне десятки тысяч человек, и, тем не менее, введут в сентябре новые правила. Я поднимала эту тему во время моей последней встречи с премьер-министром Украины. Но не произошло никакого положительного продвижения", - сказала Новак в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. По ее словам, ущемление прав закарпатских венгров - это "шаг назад" со стороны Украины в движении к европейским ценностям, поскольку "эти права являются частью сути европейского сообщества". Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230603/krym-1875938597.html

https://ria.ru/20230523/vengriya-1873611964.html

https://ria.ru/20230606/siyyarto-1876503702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, будапешт, каталин новак, петер сийярто, евросоюз, нато, тарас креминь