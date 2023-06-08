https://ria.ru/20230608/ulitsy-1876898773.html

Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"

Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов" - РИА Новости, 08.06.2023

Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"

Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”?

2023-06-08T12:00

2023-06-08T12:00

2023-06-08T12:03

яснопонятно

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Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов" Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”. audio/mpeg

Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов" Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”. audio/mpeg

О том, чем живёт фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная классика" нам рассказал руководитель фестиваля и президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.Проект "Уличная классика" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes, Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), яндекс.музыка, спорт, культура, новости культуры, скейтбординг, скалолазание, сноуборд, фристайл, bmx-фристайл, аудио