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Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов" - РИА Новости, 08.06.2023
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12:00 08.06.2023 (обновлено: 12:03 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ulitsy-1876898773.html
Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"
Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов" - РИА Новости, 08.06.2023
Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"
Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”?
2023-06-08T12:00
2023-06-08T12:03
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Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"
Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”.
audio/mpeg
Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"
Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”.
audio/mpeg
О том, чем живёт фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная классика" нам рассказал руководитель фестиваля и президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.Проект "Уличная классика" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes, Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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технологии, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), яндекс.музыка, спорт, культура, новости культуры, скейтбординг, скалолазание, сноуборд, фристайл, bmx-фристайл, аудио
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ЯсноПонятно

Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"

ЯсноПонятно
Как “Уличная классика” подружила экстремалов и “цивилов"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Экстремалов часто считали какими-то маргинальными личностями, которым интересны тусовки и развлечения. Но в 2021 году на Олимпиаде впервые выступили скейтеры и другие представители уличного спорта. Изменило ли это уличную культуру? Как компания друзей организовала фестиваль на всю страну, и зачем нужны такие программы как “Уличная классика”?
О том, чем живёт фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная классика" нам рассказал руководитель фестиваля и президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.
Проект "Уличная классика" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
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