https://ria.ru/20230608/ukraina-1877033113.html

На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов

На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов - РИА Новости, 08.06.2023

На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что аннулировал лицензии семи оппозиционных телеканалов, в том числе канала "Наш", "Макси ТВ",... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:17

2023-06-08T17:17

2023-06-08T17:58

в мире

украина

112 украина

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800170090_0:205:3078:1936_1920x0_80_0_0_e93ead887448e2f7cf09830e9c5d5967.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что аннулировал лицензии семи оппозиционных телеканалов, в том числе канала "Наш", "Макси ТВ", "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первого независимого", соответствующее решение было принято в четверг."Семи медиа лицензии на вещание аннулированы через применяемые к ним решениями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в 2021 и 2022 годах персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Это такие компании: ООО "Наш 365" ("Наш"), ООО "Наша Прага" ("Макси-ТВ"), ООО "Новости 24 часа" (Newsone),ООО "ТРК "112-ТВ" ("112 Украина"), ООО "Телепространство" (Ukrlive), ООО "Тайм медиа" ("Первый независимый"), ООО "ТРК "Новые коммуникации" (ZIK)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацсовета.По словам заместителя председателя Нацсовета Олега Черныша, часть 9 статьи 50 Закона "О медиа" дает регулятору полномочия аннулировать, а также останавливать лицензии, находящимся под санкциями компаниям.Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Как сообщает издание "Детектор медиа", каналы "Наш" и "Макси ТВ" принадлежат депутату Верховной рады 4 и 7 созывов Евгению Мураеву.

https://ria.ru/20230607/prava-1876811893.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, 112 украина , совет национальной безопасности и обороны украины