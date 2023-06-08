На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов
Нацсовет Украины заявил об аннулировании лицензий семи оппозиционных каналов
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersПульт телевизора
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Пульт телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что аннулировал лицензии семи оппозиционных телеканалов, в том числе канала "Наш", "Макси ТВ", "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первого независимого", соответствующее решение было принято в четверг.
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"Семи медиа лицензии на вещание аннулированы через применяемые к ним решениями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в 2021 и 2022 годах персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Это такие компании: ООО "Наш 365" ("Наш"), ООО "Наша Прага" ("Макси-ТВ"), ООО "Новости 24 часа" (Newsone),ООО "ТРК "112-ТВ" ("112 Украина"), ООО "Телепространство" (Ukrlive), ООО "Тайм медиа" ("Первый независимый"), ООО "ТРК "Новые коммуникации" (ZIK)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацсовета.
По словам заместителя председателя Нацсовета Олега Черныша, часть 9 статьи 50 Закона "О медиа" дает регулятору полномочия аннулировать, а также останавливать лицензии, находящимся под санкциями компаниям.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Как сообщает издание "Детектор медиа", каналы "Наш" и "Макси ТВ" принадлежат депутату Верховной рады 4 и 7 созывов Евгению Мураеву.