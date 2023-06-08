https://ria.ru/20230608/ukraina-1877028390.html

В Киеве обвинили концерн в обеспечении российского ВПК

В Киеве обвинили концерн в обеспечении российского ВПК - РИА Новости, 08.06.2023

В Киеве обвинили концерн в обеспечении российского ВПК

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали владельцев и руководителей концерна, который, по данным властей, занимался обеспечением российского ВПК, РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:00

2023-06-08T17:00

2023-06-08T17:00

специальная военная операция на украине

украина

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генеральная прокуратура украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали владельцев и руководителей концерна, который, по данным властей, занимался обеспечением российского ВПК, сообщили в четверг в офисе генпрокурора. "Задержаны владельцы и топ-менеджмент украинского концерна, который обеспечивал российский ВПК... Им инкриминировано создание преступной организации и пособничество (России - ред.) (статья 255, статья 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства Украины. По данным следствия, организовал преступную схему бывший депутат Верховной рады от запрещенной ныне "Партии регионов". По данным источника издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, речь идет о Григории Дашутине и его концерне NICMAS. Сообщается, что в состав преступной организации вошли по меньшей мере 14 человек, среди которых близкие родственники экс-депутата, менеджмент промышленно-инновационной группы компаний. В ведомстве уточнили, что группа компаний его семьи якобы обеспечивала госпредприятия России и Белоруссии высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, транспортных предприятий и других структур оборонно-промышленного комплекса РФ. В настоящее время задержаны шесть человек, проводятся обыски. В период с 24 февраля 2022 года по этой схеме были поставлены комплектующие минимум на 190 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов), уточнили в ведомстве. Санкция статьи "госизмена" и "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" предусматривает максимальное наказание в виде лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр