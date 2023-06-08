В Киеве обвинили концерн в обеспечении российского ВПК
На Украине задержали владельцев и руководителей концерна, якобы обеспечивавшего ВПК России
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали владельцев и руководителей концерна, который, по данным властей, занимался обеспечением российского ВПК, сообщили в четверг в офисе генпрокурора.
"Задержаны владельцы и топ-менеджмент украинского концерна, который обеспечивал российский ВПК... Им инкриминировано создание преступной организации и пособничество (России - ред.) (статья 255, статья 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства Украины.
По данным следствия, организовал преступную схему бывший депутат Верховной рады от запрещенной ныне "Партии регионов". По данным источника издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, речь идет о Григории Дашутине и его концерне NICMAS.
Сообщается, что в состав преступной организации вошли по меньшей мере 14 человек, среди которых близкие родственники экс-депутата, менеджмент промышленно-инновационной группы компаний. В ведомстве уточнили, что группа компаний его семьи якобы обеспечивала госпредприятия России и Белоруссии высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, транспортных предприятий и других структур оборонно-промышленного комплекса РФ. В настоящее время задержаны шесть человек, проводятся обыски. В период с 24 февраля 2022 года по этой схеме были поставлены комплектующие минимум на 190 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов), уточнили в ведомстве.
Санкция статьи "госизмена" и "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" предусматривает максимальное наказание в виде лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.