https://ria.ru/20230608/ukraina-1876924632.html

СМИ: в Раде жалуются на принудительные отчисления средств в фонд для ВСУ

СМИ: в Раде жалуются на принудительные отчисления средств в фонд для ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

СМИ: в Раде жалуются на принудительные отчисления средств в фонд для ВСУ

Украинские депутаты пожаловались, что их в принудительном порядке заставляют перечислять часть зарплаты в благотворительный фонд, созданный при Верховной раде... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:03

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские депутаты пожаловались, что их в принудительном порядке заставляют перечислять часть зарплаты в благотворительный фонд, созданный при Верховной раде для помощи ВСУ, сообщает в четверг издание "Страна". "Сотрудников аппарата Рады в принудительно-добровольном порядке заставляют отчислять часть зарплаты в благотворительный фонд... Начальники подразделений собирают в добровольно-принудительном характере заявления, что сотрудник отдаёт зарплату за один рабочий день в этот фонд", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале со ссылкой на источник в Раде. Как сообщает издание, источник утверждает, что разбираться в ситуации никто из руководства не желает. "Начальники подразделений говорят, что проще сдать, чем разбираться. Возмущения есть", — приводит "Страна" слова источника. Фонд для помощи ВСУ был создан при Верховной раде в 2022 году. Цель организации – помощь украинским войскам, территориальной обороне городов. Его возглавляет руководитель аппарата парламента Вячеслав Штучный. Как заявляется, фонд получает и распределяет финансовую помощь, медикаменты, продукты питания, защитную амуницию.

https://ria.ru/20230429/vsu-1868758266.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр