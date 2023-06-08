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Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876896220.html
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:46
2023-06-08T11:46
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
россия
украина
николай патрушев
великобритания
совет безопасности рф
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Народ Украины не заинтересован (в продолжении конфликта). Народ России тоже не заинтересован. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы. Но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Минске. "Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована - это США, и также Англия", - добавил Патрушев.
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безопасность, сша, россия, украина, николай патрушев, великобритания, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, Украина, Николай Патрушев, Великобритания, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине

Патрушев заявил, что США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июн - РИА Новости. США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Народ Украины не заинтересован (в продолжении конфликта). Народ России тоже не заинтересован. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы. Но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Минске.
"Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована - это США, и также Англия", - добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Киев отказался заключать мир с Москвой под давлением США, заявил Патрушев
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАРоссияУкраинаНиколай ПатрушевВеликобританияСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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