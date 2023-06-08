https://ria.ru/20230608/ukraina-1876896220.html
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:46
2023-06-08T11:46
2023-06-08T11:46
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
россия
украина
николай патрушев
великобритания
совет безопасности рф
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Народ Украины не заинтересован (в продолжении конфликта). Народ России тоже не заинтересован. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы. Но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Минске. "Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована - это США, и также Англия", - добавил Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Патрушев назвал страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
Патрушев заявил, что США и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине