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В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 08.06.2023 (обновлено: 11:15 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881444.html
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике - РИА Новости, 08.06.2023
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
Союзники Киева так торопились отправить ему боевую технику, что не позаботились о ее маскировке в новых условиях, написал в Twitter военный обозреватель Bild... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:55
2023-06-08T11:15
специальная военная операция на украине
германия
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Союзники Киева так торопились отправить ему боевую технику, что не позаботились о ее маскировке в новых условиях, написал в Twitter военный обозреватель Bild Юлиан Репке. "Поставки новейшего комплекса ПВО IRIS-T из Германии Украине были столь поспешными, что его не успели перекрасить из пустынного камуфляжа. Россия заметила его в украинском лесу и уничтожила дроном-камикадзе "Ланцет", — написал он. По информации российского Минобороны, подразделения ВДВ выявили позицию ЗРК IRIS-T SLM и нанесли по ней удар барражирующим боеприпасом "Ланцет".Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии. По словам замглавы МИД Украины Андрея Мельникова, два такие системы ВСУ получили осенью и весной, еще две планируется поставить до конца года.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html
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От первого лица: работа дрона-камикадзе "Ланцет-3" по уничтожению РЛС ЗРК IRIS-T
Российские военные при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Киеву странами НАТО, следует из опубликованного видео Минобороны РФ
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германия, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике

Журналист Bild Репке раскритиковал союзников Украины за плохую маскировку ПВО IRIS-T

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Союзники Киева так торопились отправить ему боевую технику, что не позаботились о ее маскировке в новых условиях, написал в Twitter военный обозреватель Bild Юлиан Репке.
"Поставки новейшего комплекса ПВО IRIS-T из Германии Украине были столь поспешными, что его не успели перекрасить из пустынного камуфляжа. Россия заметила его в украинском лесу и уничтожила дроном-камикадзе "Ланцет", — написал он.
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По информации российского Минобороны, подразделения ВДВ выявили позицию ЗРК IRIS-T SLM и нанесли по ней удар барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии. По словам замглавы МИД Украины Андрея Мельникова, два такие системы ВСУ получили осенью и весной, еще две планируется поставить до конца года.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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