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В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике - РИА Новости, 08.06.2023
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
Союзники Киева так торопились отправить ему боевую технику, что не позаботились о ее маскировке в новых условиях, написал в Twitter военный обозреватель Bild... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:55
2023-06-08T10:55
2023-06-08T11:15
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Союзники Киева так торопились отправить ему боевую технику, что не позаботились о ее маскировке в новых условиях, написал в Twitter военный обозреватель Bild Юлиан Репке. "Поставки новейшего комплекса ПВО IRIS-T из Германии Украине были столь поспешными, что его не успели перекрасить из пустынного камуфляжа. Россия заметила его в украинском лесу и уничтожила дроном-камикадзе "Ланцет", — написал он. По информации российского Минобороны, подразделения ВДВ выявили позицию ЗРК IRIS-T SLM и нанесли по ней удар барражирующим боеприпасом "Ланцет".Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии. По словам замглавы МИД Украины Андрея Мельникова, два такие системы ВСУ получили осенью и весной, еще две планируется поставить до конца года.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html
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От первого лица: работа дрона-камикадзе "Ланцет-3" по уничтожению РЛС ЗРК IRIS-T
Российские военные при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Киеву странами НАТО, следует из опубликованного видео Минобороны РФ
2023-06-08T10:55
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германия, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
Журналист Bild Репке раскритиковал союзников Украины за плохую маскировку ПВО IRIS-T