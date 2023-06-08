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В Киеве заявили, что не ждут иностранных войск до окончания конфликта - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876878060.html
В Киеве заявили, что не ждут иностранных войск до окончания конфликта
В Киеве заявили, что не ждут иностранных войск до окончания конфликта - РИА Новости, 08.06.2023
В Киеве заявили, что не ждут иностранных войск до окончания конфликта
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что ряд стран НАТО могут... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:47
2023-06-08T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
андерс фог расмуссен
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что ряд стран НАТО могут отправить на Украину свои войска, заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны. Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий. "До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении. Однако он подчеркнул, что если Украины станет членом НАТО, то украинские бригады "будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, андерс фог расмуссен, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Андерс Фог Расмуссен, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что не ждут иностранных войск до окончания конфликта

Кулеба заявил, что до окончания конфликта другие страны не отправят свои войска на Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что ряд стран НАТО могут отправить на Украину свои войска, заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны.
Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - заявил Кулеба в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении. Однако он подчеркнул, что если Украины станет членом НАТО, то украинские бригады "будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их".
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОАндерс Фог РасмуссенМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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