https://ria.ru/20230608/ukraina-1876874858.html

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины - РИА Новости, 08.06.2023

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины

Сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:34

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. "Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Глава белорусского государства заявил, что за последнее время было уничтожено большое количество украинской техники. Кроме того, по его словам, погибло большое число украинских солдат.

https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр