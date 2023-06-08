https://ria.ru/20230608/ukraina-1876874858.html
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины - РИА Новости, 08.06.2023
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины
Сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:34
2023-06-08T10:34
2023-06-08T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. "Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Глава белорусского государства заявил, что за последнее время было уничтожено большое количество украинской техники. Кроме того, по его словам, погибло большое число украинских солдат.
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины
Лукашенко: необходимо сначала остановить конфликт на Украине, а потом искать его причины