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"Катастрофа". В США предсказали окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 08.06.2023 (обновлено: 10:48 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html
"Катастрофа". В США предсказали окончание конфликта на Украине
"Катастрофа". В США предсказали окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
"Катастрофа". В США предсказали окончание конфликта на Украине
У Украины нет перспектив на членство в НАТО, потому что подобный шаг грозит катастрофой мирового масштаба, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:06
2023-06-08T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У Украины нет перспектив на членство в НАТО, потому что подобный шаг грозит катастрофой мирового масштаба, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для Newsweek."Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы. Несмотря на риторику, НАТО уже продемонстрировала нежелание отправлять войска, чтобы сражаться и погибать за Украину", — говорится в публикации. Автор отмечает, что альянс продолжает дразнить Киев ложными перспективами и тем самым подталкивает его к политическим и военным решениям, которые ставят под угрозу жизни украинцев ради надежды на то, что США и остальные придут им на помощь. По мнению Дэвиса, военный нейтралитет — самый целесообразный и перспективный путь для Владимира Зеленского, потому что нереально рассчитывать на то, что Украина вернется в границы 1991 года. Таким образом, приходит к выводу отставной подполковник, единственный возможный вариант окончания конфликта — это урегулирование путем переговоров, при котором Киеву не возвращаются все его утраченные территории.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876851757.html
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
украина
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в мире, украина, сша, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, НАТО
"Катастрофа". В США предсказали окончание конфликта на Украине

Подполковник ВС США Дэвис назвал перспективы вступление Украины в НАТО мировой катастрофой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У Украины нет перспектив на членство в НАТО, потому что подобный шаг грозит катастрофой мирового масштаба, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для Newsweek.
"Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы. Несмотря на риторику, НАТО уже продемонстрировала нежелание отправлять войска, чтобы сражаться и погибать за Украину", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что альянс продолжает дразнить Киев ложными перспективами и тем самым подталкивает его к политическим и военным решениям, которые ставят под угрозу жизни украинцев ради надежды на то, что США и остальные придут им на помощь.
По мнению Дэвиса, военный нейтралитет — самый целесообразный и перспективный путь для Владимира Зеленского, потому что нереально рассчитывать на то, что Украина вернется в границы 1991 года.
Таким образом, приходит к выводу отставной подполковник, единственный возможный вариант окончания конфликта — это урегулирование путем переговоров, при котором Киеву не возвращаются все его утраченные территории.
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