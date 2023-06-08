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ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин
ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин
Украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:07
2023-06-08T08:07
2023-06-08T09:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — сказал собеседник агентства.После этого наступит пауза, которую в Киеве используют для перегруппировки войск, перевооружения и промывки мозгов оставшимся гражданам, продолжил руководитель региона.Единственный выход — отодвигать ВСУ еще дальше, констатировал Пушилин."Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится", — сказал он.Врио главы ДНР пояснил, что в республике понимают, с кем имеют дело."Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину", — указал собеседник агентства.Таким образом, освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, потому что обстрелы со стороны Киева продолжатся.
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"Как минимум на 500 километров" – Пушилин о необходимости отодвигать ВСУ от границ регионов
Пушилин о необходимости отодвигать Как минимум на 500 километров"
2023-06-08T08:07
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PT3M14S
РИА Новости
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россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин считает, что в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины