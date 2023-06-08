https://ria.ru/20230608/ukraina-1876849171.html

ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин

ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин

Украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:07

2023-06-08T08:07

2023-06-08T09:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876852733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf3b976c17fc1f8f5bcd9889a19de27e.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — сказал собеседник агентства.После этого наступит пауза, которую в Киеве используют для перегруппировки войск, перевооружения и промывки мозгов оставшимся гражданам, продолжил руководитель региона.Единственный выход — отодвигать ВСУ еще дальше, констатировал Пушилин."Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится", — сказал он.Врио главы ДНР пояснил, что в республике понимают, с кем имеют дело."Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину", — указал собеседник агентства.Таким образом, освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, потому что обстрелы со стороны Киева продолжатся.

https://ria.ru/20230607/artemovsk-1876701704.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как минимум на 500 километров" – Пушилин о необходимости отодвигать ВСУ от границ регионов Пушилин о необходимости отодвигать Как минимум на 500 километров" 2023-06-08T08:07 true PT3M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины