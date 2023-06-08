https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

Украина в "нокауте". Удары по Киеву открыли страшное

Украина в "нокауте". Удары по Киеву открыли страшное - РИА Новости, 08.06.2023

Украина в "нокауте". Удары по Киеву открыли страшное

В Киеве признались, что не готовы к отражению ракетных ударов. При этом президент Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко перекладывают ответственность... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

киев

украина

швеция

виталий кличко

владимир зеленский

руслан бортник

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве признались, что не готовы к отражению ракетных ударов. При этом президент Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко перекладывают ответственность друг на друга и делят власть, не думая о людях. Кто из них одержит верх — в материале РИА Новости.Прятки со смертьюВ ночь на 1 июня во время воздушной тревоги в Деснянском районе Киева погибли три человека, которые хотели укрыться в подвале местной поликлиники. Они стучались в дверь, но им никто не ответил. В связи с этим завели уголовное дело о служебной халатности, задержали зампредседателя районной администрации, директора медучреждения, его заместителя, а также сторожа.В Киеве больше четырех тысяч укрытий: цокольные подвальные помещения, подземные автопаркинги, переходы, метро. Общая вместимость — 2,7 миллиона человек.Бомбоубежища делятся на три типа: государственные, коммунальные и частные. К последним относятся подвалы — их обычно регистрировали на физическое или юридическое лицо, чтобы использовать под рестораны, ночные клубы и прочие коммерческие заведения. В условиях боевых действий власти распорядились открыть эти помещения для всех желающих, но многие владельцы не послушались — не хотят, чтобы там собирались бомжи и пьяные компании.Доступны только торговые центры, метро и государственные бомбоубежища. Поэтому киевляне говорят, что проще сидеть дома, а не бегать по улицам под вой сирены в поисках места, где можно спрятаться.После проверки мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 10% укрытий не действуют, а 63% в неудовлетворительном состоянии. У министра стратегической промышленности Александра Камышина другие данные: 13% и 32% соответственно.Политика на кровиВесной 2022-го мэр Киева подчеркивал, что нужно сплотиться для защиты украинской государственности, а не выяснять отношения. Однако за год Зеленский заменил почти все местное самоуправление на своих ставленников — послушных исполнителей.От Кличко так просто не избавиться. И сейчас Зеленский не преминул воспользоваться случаем.Депутат фракции "Слуга народа" в Киевсовете Евгения Кулеба, сообщив, что в Швеции, где она недавно была, помощник премьера ушел в отставку всего лишь из-за незаконного вылова угря, поинтересовалась, кто уволится в Киеве из-за закрытого убежища. Зеленский предположил, что эта история может закончиться для Кличко нокаутом. По его словам, такую халатность мэра невозможно оправдать.Кличко ответил, что виноваты профессионально непригодные ставленники президента, которые возглавляют столичные районы. Председатель Деснянской администрации Дмитрий Ратников тут же предложил градоначальнику совместно подать в отставку.Мэра поддержала партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Председатель фракции в Верховной раде Ирина Геращенко указала, что команда Зеленского занимается лишь постами в социальных сетях и не признает собственных ошибок. Посоветовав президенту объяснить, как он готовил страну к боевым действиям, она пообещала помешать ему уничтожить местное самоуправление.В поисках крайнегоУкраинский политолог Руслан Бортник в интервью местным медиа отметил, что за полтора года не появилось системы мониторинга бомбоубежищ или хотя бы универсальной интерактивной карты, где было бы видно, куда можно попасть. У полиции нет даже универсального ключа, подходящего для всех замков."Зато в Киеве есть бомбоубежище, которое полностью поражено грибком. Десятки людей провели там несколько дней и подцепили легочные заболевания. Вместо того чтобы решить эти проблемы, Кличко и Зеленский перекладывают ответственность друг на друга", — сказал Бортник.Глава украинского "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев считает, что Кличко слишком авторитетен, чтобы от него можно было избавиться без лишнего шума. "Это человек-бренд. Думаю, все заявления, в том числе президентское, имеют цель не подготовить снятие Кличко, а ослабить его политически и снизить его рейтинг как в Киеве, так и в масштабе страны. Это и сигнал другим мэрам: каждый из них даже при таком трагическом стечении обстоятельств может оказаться под ударом и быть дискредитирован", — предупредил он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов придерживается такого же мнения. По его словам, Зеленскому для смещения градоначальника не хватит скандала с бомбоубежищами, так как по закону основанием для отставки может быть только измена родине. "Офис президента старается ослабить влияние Кличко. Дело не только в том, что мэр Киева оказался одним из последних оплотов местного самоуправления. Он популярный политик и теоретически способен составить серьезную конкуренцию Зеленскому на президентских выборах", — объяснил политолог РИА Новости.Не исключено, что в дальнейшем команда президента инициирует коррупционные дела против Кличко. Пока же положение мэра достаточно прочное — не только на Украине, но и за границей, где у него много влиятельных сторонников.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

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киев, украина, швеция, виталий кличко, владимир зеленский, руслан бортник, верховная рада украины, европейская солидарность, политика