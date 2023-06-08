https://ria.ru/20230608/ugroza-1876994895.html

Патрушев назвал Украину угрозой для ОДКБ

Патрушев назвал Украину угрозой для ОДКБ - РИА Новости, 08.06.2023

Патрушев назвал Украину угрозой для ОДКБ

Украина представляет угрозу ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия, поэтому стоит задача ее демилитаризации,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:36

2023-06-08T15:36

2023-06-08T15:37

специальная военная операция на украине

украина

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минск

николай патрушев

одкб

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина представляет угрозу ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия, поэтому стоит задача ее демилитаризации, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Необходимость демилитаризации вызвана еще и тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом для ОДКБ, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия", - сказал Патрушев в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Слова Патрушева приводит "Российская газета".

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

украина

россия

минск

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украина, россия, минск, николай патрушев, одкб, александр лукашенко, в мире