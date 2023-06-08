https://ria.ru/20230608/ugledar-1876927668.html
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали положение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Первого канала". "Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая... Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта... выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции... В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", - сказал Пушилин. По его словам, оперативно-боевым тактическим формированием ДНР "Каскад" было уничтожено более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники. Он отметил, что противник бросал резервы, не останавливаясь, и что фиксируется большое количество погибших среди украинских военных.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881444.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что украинские войска серьезно активизировались на Угледарском направлении