https://ria.ru/20230608/ugledar-1876927668.html

ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин

ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин

Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали положение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Первого канала". "Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая... Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта... выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции... В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", - сказал Пушилин. По его словам, оперативно-боевым тактическим формированием ДНР "Каскад" было уничтожено более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники. Он отметил, что противник бросал резервы, не останавливаясь, и что фиксируется большое количество погибших среди украинских военных.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881444.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр