Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ugledar-1876927668.html
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали положение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Первого канала". "Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая... Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта... выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции... В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", - сказал Пушилин. По его словам, оперативно-боевым тактическим формированием ДНР "Каскад" было уничтожено более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники. Он отметил, что противник бросал резервы, не останавливаясь, и что фиксируется большое количество погибших среди украинских военных.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881444.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что украинские войска серьезно активизировались на Угледарском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска серьезно активизировались на угледарском направлении в последние дни, бросили огромное количество техники, но российские войска удержали положение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Первого канала".
"Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая... Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта... выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции... В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", - сказал Пушилин.
По его словам, оперативно-боевым тактическим формированием ДНР "Каскад" было уничтожено более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники. Он отметил, что противник бросал резервы, не останавливаясь, и что фиксируется большое количество погибших среди украинских военных.
От первого лица: работа дрона-камикадзе Ланцет-3 по уничтожению РЛС ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Германии заметили странную деталь в переданной Украине западной технике
Вчера, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала