https://ria.ru/20230608/ucheniya-1877079181.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 08.06.2023
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале предупредил горожан об учениях флота со стрельбой, по его словам, в городе все спокойно. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:56
2023-06-08T19:56
2023-06-08T19:57
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале предупредил горожан об учениях флота со стрельбой, по его словам, в городе все спокойно. "На Северном молу и на Южном ориентировочно до 20.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона) с практической стрельбой", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230608/ucheniya-1876854200.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя об учениях флота со стрельбами