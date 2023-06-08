https://ria.ru/20230608/ucheniya-1876854200.html

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения - РИА Новости, 08.06.2023

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

Крымский мост временно закрывали для проведения учений, следует из сообщения министра транспорта Крыма Николая Лукашенко. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:04

2023-06-08T09:04

2023-06-08T10:31

республика крым

россия

безопасность

крымский мост

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Крымский мост временно закрывали для проведения учений, следует из сообщения министра транспорта Крыма Николая Лукашенко."На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено <…> cразу после их окончания", — сказал он журналистам.По словам Лукашенко, учения длились примерно полчаса. Затем пресс-служба эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань" объявила об открытии моста для транспорта.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Грузовики переправляются в Крым и обратно паромами.

https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html

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республика крым, россия, безопасность, крымский мост, николай лукашенко