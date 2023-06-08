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На Крымском мосту прошли антитеррористические учения - РИА Новости, 08.06.2023
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09:04 08.06.2023 (обновлено: 10:31 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ucheniya-1876854200.html
На Крымском мосту прошли антитеррористические учения
На Крымском мосту прошли антитеррористические учения - РИА Новости, 08.06.2023
На Крымском мосту прошли антитеррористические учения
Крымский мост временно закрывали для проведения учений, следует из сообщения министра транспорта Крыма Николая Лукашенко. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:04
2023-06-08T10:31
республика крым
россия
безопасность
крымский мост
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Крымский мост временно закрывали для проведения учений, следует из сообщения министра транспорта Крыма Николая Лукашенко."На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено &lt;…&gt; cразу после их окончания", — сказал он журналистам.По словам Лукашенко, учения длились примерно полчаса. Затем пресс-служба эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань" объявила об открытии моста для транспорта.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Грузовики переправляются в Крым и обратно паромами.
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республика крым, россия, безопасность, крымский мост, николай лукашенко
Республика Крым, Россия, Безопасность, Крымский мост, Николай Лукашенко
На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

Упрдор "Тамань": движение на Крымском мосту после антитеррористических учений восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Крымский мост временно закрывали для проведения учений, следует из сообщения министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.
"На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено <…> cразу после их окончания", — сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, учения длились примерно полчаса. Затем пресс-служба эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань" объявила об открытии моста для транспорта.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Грузовики переправляются в Крым и обратно паромами.
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Республика КрымРоссияБезопасностьКрымский мостНиколай Лукашенко
 
 
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