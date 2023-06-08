https://ria.ru/20230608/tyumen-1877096093.html
Магомедов: в Тюменской области нет межнациональной напряженности
Магомедов: в Тюменской области нет межнациональной напряженности - РИА Новости, 08.06.2023
Магомедов: в Тюменской области нет межнациональной напряженности
Тюменская область входит в число регионов-лидеров России по состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений, в регионе нет поводов для конфликтов,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:40
2023-06-08T21:40
2023-06-08T21:40
тюменская область
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Тюменская область входит в число регионов-лидеров России по состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений, в регионе нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности, заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Реализацию Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в Уральском федеральном округе обсудили в правительстве Тюменской области в четверг. Семинар-совещание на эту тему с участием глав уральских регионов провели полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу отметить, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров - у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности", - сообщил Магомедов. По словам губернатора Александра Моора, в регионе проживают представители 150 национальностей, около 90% участников соцопросов положительно оценивают состояние межнациональных отношений. "Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей", - пояснил Моор. Губернатор сообщил, что власти работают в тесном сотрудничестве и взаимодействии с национально-культурными автономиями, в том числе в проведении различных фестивалей праздников, и заверил, что власти продолжат активную работу по поддержанию стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, используя собственный богатый опыт и позитивные практики других регионов Уральского федерального округа.
https://ria.ru/20230607/reabilitatsiya-1876778559.html
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россия, тюменская область, магомедсалам магомедов, александр моор, владимир якушев
Тюменская область, Россия, Тюменская область, Магомедсалам Магомедов, Александр Моор, Владимир Якушев
Магомедов: в Тюменской области нет межнациональной напряженности
Магомедов: в Тюменской области нет межнациональной и межконфессиональной напряженности
ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Тюменская область входит в число регионов-лидеров России по состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений, в регионе нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности, заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Реализацию Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в Уральском федеральном округе обсудили в правительстве Тюменской области в четверг. Семинар-совещание на эту тему с участием глав уральских регионов провели полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев
и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
"Хочу отметить, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров - у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности", - сообщил Магомедов.
По словам губернатора Александра Моора
, в регионе проживают представители 150 национальностей, около 90% участников соцопросов положительно оценивают состояние межнациональных отношений. "Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей", - пояснил Моор.
Губернатор сообщил, что власти работают в тесном сотрудничестве и взаимодействии с национально-культурными автономиями, в том числе в проведении различных фестивалей праздников, и заверил, что власти продолжат активную работу по поддержанию стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, используя собственный богатый опыт и позитивные практики других регионов Уральского федерального округа.
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