https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы - РИА Новости, 08.06.2023
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы
Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:14
2023-06-08T12:14
2023-06-08T12:24
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия форума "Путешествуй"."В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.Он отметил, что выделение таких средств позволят построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.
https://ria.ru/20230606/agroturizm-1876497995.html
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы
Чернышенко сообщил, что на поддержку сферы туризма выделят около 50 миллиардов рублей
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия форума "Путешествуй".
"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что выделение таких средств позволят построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.
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