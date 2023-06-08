https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html

Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы

Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы - РИА Новости, 08.06.2023

Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы

Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:14

2023-06-08T12:14

2023-06-08T12:24

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия форума "Путешествуй"."В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.Он отметил, что выделение таких средств позволят построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.

https://ria.ru/20230606/agroturizm-1876497995.html

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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия