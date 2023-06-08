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Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
12:14 08.06.2023 (обновлено: 12:24 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы - РИА Новости, 08.06.2023
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы
Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:14
2023-06-08T12:24
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия форума "Путешествуй"."В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.Он отметил, что выделение таких средств позволят построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.
https://ria.ru/20230606/agroturizm-1876497995.html
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко рассказал о мерах поддержки туристической сферы

Чернышенко сообщил, что на поддержку сферы туризма выделят около 50 миллиардов рублей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия форума "Путешествуй".
"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что выделение таких средств позволят построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.
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