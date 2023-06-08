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РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах - РИА Новости, 08.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:47 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/tsentr-1876919259.html
РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах
РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах - РИА Новости, 08.06.2023
РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах
Россия готова открывать центры культуры дружественных стран в педагогических вузах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:47
2023-06-08T12:47
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова открывать центры культуры дружественных стран в педагогических вузах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы готовы открывать центры культуры ваших стран в наших педагогических вузах, чтобы у нас был максимальный обмен, чтобы наши студенты, наши учителя тоже знакомились с культурой и обычаями ваших стран. Чтобы у нас был опыт такого обмена", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее". Он отметил, что Россия также готова поставлять учебники по разным предметам, переводить их на все языки и предоставлять цифровые ресурсы.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова открывать центры культуры дружественных стран в педагогических вузах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Мы готовы открывать центры культуры ваших стран в наших педагогических вузах, чтобы у нас был максимальный обмен, чтобы наши студенты, наши учителя тоже знакомились с культурой и обычаями ваших стран. Чтобы у нас был опыт такого обмена", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее".
Он отметил, что Россия также готова поставлять учебники по разным предметам, переводить их на все языки и предоставлять цифровые ресурсы.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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