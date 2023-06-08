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РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах

РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах - РИА Новости, 08.06.2023

РФ готова открывать центры культуры дружественных стран в педвузах

Россия готова открывать центры культуры дружественных стран в педагогических вузах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:47

2023-06-08T12:47

2023-06-08T12:47

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова открывать центры культуры дружественных стран в педагогических вузах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы готовы открывать центры культуры ваших стран в наших педагогических вузах, чтобы у нас был максимальный обмен, чтобы наши студенты, наши учителя тоже знакомились с культурой и обычаями ваших стран. Чтобы у нас был опыт такого обмена", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее". Он отметил, что Россия также готова поставлять учебники по разным предметам, переводить их на все языки и предоставлять цифровые ресурсы.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор