https://ria.ru/20230608/trevoga-1877085047.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:26
2023-06-08T20:26
2023-06-08T20:35
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
умань
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Первым сигнал тревоги прозвучал в 19.49 (совпадает с мск) в Одесской, Николаевской, Ровненской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях. Через несколько минут тревога распространилась на всю территорию Украины.Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в городе Умань в Черкасской области Украины. "Сообщают о взрывах в Умани", говорится в сообщении издания в телеграм-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, хмельницкая область, умань, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Умань, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны