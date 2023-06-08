https://ria.ru/20230608/trevoga-1877085047.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:26

2023-06-08T20:26

2023-06-08T20:35

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкая область

умань

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Первым сигнал тревоги прозвучал в 19.49 (совпадает с мск) в Одесской, Николаевской, Ровненской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой областях. Через несколько минут тревога распространилась на всю территорию Украины.Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в городе Умань в Черкасской области Украины. "Сообщают о взрывах в Умани", говорится в сообщении издания в телеграм-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

хмельницкая область

умань

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украина, хмельницкая область, умань, вооруженные силы рф