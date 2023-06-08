https://ria.ru/20230608/trevoga-1877083138.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:15
2023-06-08T20:15
2023-06-08T20:15
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигнал тревоги звучит в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Николаевской и Одесской областях. Согласно данным онлайн-карты, тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. По данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 19.58 до 20.06 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, хмельницкий (город), одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской областях объявили воздушную тревогу