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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 08.06.2023 (обновлено: 01:55 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/trevoga-1876839331.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T01:54
2023-06-08T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным онлайн-карты, тревога объявлена с 1.05 ночи.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
украина
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в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным онлайн-карты, тревога объявлена с 1.05 ночи.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы РФ
 
 
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