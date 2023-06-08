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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T01:54
2023-06-08T01:54
2023-06-08T01:55
специальная военная операция на украине
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украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным онлайн-карты, тревога объявлена с 1.05 ночи.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу