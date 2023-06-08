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В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон" - РИА Новости, 08.06.2023
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Ростовская область
 
12:36 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/trassa-1876915427.html
В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон"
В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон" - РИА Новости, 08.06.2023
В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон"
Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой расширить и отремонтировать отдельные участки трассы М-4... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:36
2023-06-08T12:36
ростовская область
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой расширить и отремонтировать отдельные участки трассы М-4 "Дон", сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. Федеральная дорога М-4 "Дон" имеет протяженность 1,5 тысячи километров и является одной из главных транспортных осей России в направлении север-юг. В частности, она связывает регионы центральной части России с югом и новыми регионами страны. "Депутаты донского парламента обращают внимание федеральных органов власти на необходимость реконструкции отдельных проблемных участков трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Речь идет не просто об очередном ремонте, а о глобальном проекте по расширению дороги и увеличении ее пропускной способности", - сказал Ищенко. Он отметил, что в первую очередь необходимо реконструировать участок дороги от города Каменск-Шахтинского до поселка Новоперсиановка. Транспортная нагрузка здесь вдвое выше тех показателей, по которым этот участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к тому, что дорожное полотно разрушается, и его необходимо постоянно ремонтировать. Депутаты предлагают внести необходимые изменения в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности до 2027 года в отношении дорог общего пользования федерального значения. Еще одно обращение депутаты областного парламента направят ОАО "РЖД" с просьбой рассмотреть ряд предложений для повышения доступности поездок на железнодорожном транспорте для пассажиров, следующих в южном направлении и обратно. Так, по информации заксобрания Ростовской области, при росте спроса на пассажирские перевозки в текущем году на фоне закрытия ряда аэропортов из-за спецоперации, тарифы РЖД на перевозки выросли с начала года на 8,1%. Ранее этот показатель составлял 6%. Глубина продаж билетов на ряд поездов ограничена до 45 суток. Депутаты предложили увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более, исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, а также назначить дополнительные поезда на маршруте Москва - Ростов-на-Дону со временем следования в пути не более 16 часов.
https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872570492.html
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ростовская область
Ростовская область , Ростовская область
В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон"

Депутаты ЗАКС Ростовской области попросили расширить и отремонтировать участки трассы М-4

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство развязки на трассе М-4 "Дон"
Строительство развязки на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство развязки на трассе М-4 "Дон". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой расширить и отремонтировать отдельные участки трассы М-4 "Дон", сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
Федеральная дорога М-4 "Дон" имеет протяженность 1,5 тысячи километров и является одной из главных транспортных осей России в направлении север-юг. В частности, она связывает регионы центральной части России с югом и новыми регионами страны.
«
"Депутаты донского парламента обращают внимание федеральных органов власти на необходимость реконструкции отдельных проблемных участков трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Речь идет не просто об очередном ремонте, а о глобальном проекте по расширению дороги и увеличении ее пропускной способности", - сказал Ищенко.
Он отметил, что в первую очередь необходимо реконструировать участок дороги от города Каменск-Шахтинского до поселка Новоперсиановка. Транспортная нагрузка здесь вдвое выше тех показателей, по которым этот участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к тому, что дорожное полотно разрушается, и его необходимо постоянно ремонтировать.
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Депутаты предлагают внести необходимые изменения в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности до 2027 года в отношении дорог общего пользования федерального значения.
Еще одно обращение депутаты областного парламента направят ОАО "РЖД" с просьбой рассмотреть ряд предложений для повышения доступности поездок на железнодорожном транспорте для пассажиров, следующих в южном направлении и обратно. Так, по информации заксобрания Ростовской области, при росте спроса на пассажирские перевозки в текущем году на фоне закрытия ряда аэропортов из-за спецоперации, тарифы РЖД на перевозки выросли с начала года на 8,1%. Ранее этот показатель составлял 6%. Глубина продаж билетов на ряд поездов ограничена до 45 суток.
Депутаты предложили увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более, исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, а также назначить дополнительные поезда на маршруте Москва - Ростов-на-Дону со временем следования в пути не более 16 часов.
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