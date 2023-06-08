https://ria.ru/20230608/trassa-1876915427.html

В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон"

В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон" - РИА Новости, 08.06.2023

В Ростовской области депутаты попросили расширить участки М-4 "Дон"

Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой расширить и отремонтировать отдельные участки трассы М-4... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:36

2023-06-08T12:36

2023-06-08T12:36

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой расширить и отремонтировать отдельные участки трассы М-4 "Дон", сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. Федеральная дорога М-4 "Дон" имеет протяженность 1,5 тысячи километров и является одной из главных транспортных осей России в направлении север-юг. В частности, она связывает регионы центральной части России с югом и новыми регионами страны. "Депутаты донского парламента обращают внимание федеральных органов власти на необходимость реконструкции отдельных проблемных участков трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Речь идет не просто об очередном ремонте, а о глобальном проекте по расширению дороги и увеличении ее пропускной способности", - сказал Ищенко. Он отметил, что в первую очередь необходимо реконструировать участок дороги от города Каменск-Шахтинского до поселка Новоперсиановка. Транспортная нагрузка здесь вдвое выше тех показателей, по которым этот участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к тому, что дорожное полотно разрушается, и его необходимо постоянно ремонтировать. Депутаты предлагают внести необходимые изменения в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности до 2027 года в отношении дорог общего пользования федерального значения. Еще одно обращение депутаты областного парламента направят ОАО "РЖД" с просьбой рассмотреть ряд предложений для повышения доступности поездок на железнодорожном транспорте для пассажиров, следующих в южном направлении и обратно. Так, по информации заксобрания Ростовской области, при росте спроса на пассажирские перевозки в текущем году на фоне закрытия ряда аэропортов из-за спецоперации, тарифы РЖД на перевозки выросли с начала года на 8,1%. Ранее этот показатель составлял 6%. Глубина продаж билетов на ряд поездов ограничена до 45 суток. Депутаты предложили увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более, исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, а также назначить дополнительные поезда на маршруте Москва - Ростов-на-Дону со временем следования в пути не более 16 часов.

https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872570492.html

https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область