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В Лефортовском тоннеле заменят асфальт по технологии укладки единым ковром - РИА Новости, 08.06.2023
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09:50 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/tonnel-1876860703.html
В Лефортовском тоннеле заменят асфальт по технологии укладки единым ковром
В Лефортовском тоннеле заменят асфальт по технологии укладки единым ковром - РИА Новости, 08.06.2023
В Лефортовском тоннеле заменят асфальт по технологии укладки единым ковром
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменят асфальт в Лефортовском тоннеле, из-за проведения работ движение транспорта будет закрыто,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:50
2023-06-08T09:50
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменят асфальт в Лефортовском тоннеле, из-за проведения работ движение транспорта будет закрыто, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются масштабные мероприятия по ремонту дорожного полотна. В период с 23.00 9 июня по 13 июня заменим асфальт на всем протяжении самого длинного автодорожного тоннеля столицы - Лефортовского. В общей сложности обновим порядка 74,5 тысячи квадратных метров покрытия, будет задействовано свыше 400 сотрудников и более 200 единиц специализированной техники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ремонт необходим из-за колейности, которая образовалась вследствие интенсивного движения и резких перепадов температуры. Кроме того, на этом объекте истек гарантийный срок службы дорожного полотна. "Дорожно-ремонтные работы проведем с применением бесшовной технологии, что требует полного перекрытия дорожного движения. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения ремонта и увеличить срок службы дорожного полотна", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после окончания работ по замене асфальта специалисты нанесут в Лефортовском тоннеле дорожную разметку.
https://ria.ru/20230604/moskva-1876066143.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Лефортовском тоннеле заменят асфальт по технологии укладки единым ковром

Бирюков: асфальт в Лефортовском тоннеле Москвы заменят по технологии укладки единым ковром

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛефортовский тоннель в Москве
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лефортовский тоннель в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменят асфальт в Лефортовском тоннеле, из-за проведения работ движение транспорта будет закрыто, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются масштабные мероприятия по ремонту дорожного полотна. В период с 23.00 9 июня по 13 июня заменим асфальт на всем протяжении самого длинного автодорожного тоннеля столицы - Лефортовского. В общей сложности обновим порядка 74,5 тысячи квадратных метров покрытия, будет задействовано свыше 400 сотрудников и более 200 единиц специализированной техники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что ремонт необходим из-за колейности, которая образовалась вследствие интенсивного движения и резких перепадов температуры. Кроме того, на этом объекте истек гарантийный срок службы дорожного полотна.
"Дорожно-ремонтные работы проведем с применением бесшовной технологии, что требует полного перекрытия дорожного движения. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения ремонта и увеличить срок службы дорожного полотна", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после окончания работ по замене асфальта специалисты нанесут в Лефортовском тоннеле дорожную разметку.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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