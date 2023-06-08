https://ria.ru/20230608/tnt-1876661100.html
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой - РИА Новости, 08.06.2023
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой
Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:52
2023-06-08T04:52
2023-06-08T04:52
шоубиз
тнт (телеканал)
анна хилькевич
ляйсан утяшева
тимур батрутдинов
павел воля
новости шоу-бизнеса
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876661514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50470e747410a55234fed8ce82fa81d8.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте две команды, состоящие из знаменитостей и представителей других профессий, впервые выехавших за границу, будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Игроки пройдут испытания на выживание. Проигравшие будут вынуждены выживать в пустыне без воды, а победители отправятся в роскошные апартаменты. В звездной команде окажутся шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Идея проекта принадлежит его ведущим: комику Павлу Воле и спортсменке Ляйсан Утяшевой. Они придумали это шоу, когда сами потерялись в дубайской пустыне. "Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!" – приводит слова Утяшевой пресс-служба.Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу покажут в эфире ТНТ и на видеохостинге Rutube.
https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876661514_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_aae85e22d7831cc4b29628434945ab4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), анна хилькевич, ляйсан утяшева, тимур батрутдинов, павел воля, новости шоу-бизнеса, знаменитости, rutube
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Анна Хилькевич, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Rutube
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой
Новое реалити-шоу "Выжить в Дубае" на телеканале ТНТ выйдет в эфир 25 июня
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала.
В проекте две команды, состоящие из знаменитостей и представителей других профессий, впервые выехавших за границу, будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей.
Игроки пройдут испытания на выживание. Проигравшие будут вынуждены выживать в пустыне без воды, а победители отправятся в роскошные апартаменты.
В звездной команде окажутся шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян).
Идея проекта принадлежит его ведущим: комику Павлу Воле и спортсменке Ляйсан Утяшевой. Они придумали это шоу, когда сами потерялись в дубайской пустыне.
«
"Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!" – приводит слова Утяшевой пресс-служба.
Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу покажут в эфире ТНТ и на видеохостинге Rutube.