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Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой - РИА Новости, 08.06.2023
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Шоубиз
 
04:52 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/tnt-1876661100.html
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой - РИА Новости, 08.06.2023
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой
Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:52
2023-06-08T04:52
шоубиз
тнт (телеканал)
анна хилькевич
ляйсан утяшева
тимур батрутдинов
павел воля
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте две команды, состоящие из знаменитостей и представителей других профессий, впервые выехавших за границу, будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Игроки пройдут испытания на выживание. Проигравшие будут вынуждены выживать в пустыне без воды, а победители отправятся в роскошные апартаменты. В звездной команде окажутся шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Идея проекта принадлежит его ведущим: комику Павлу Воле и спортсменке Ляйсан Утяшевой. Они придумали это шоу, когда сами потерялись в дубайской пустыне. &quot;Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!&quot; – приводит слова Утяшевой пресс-служба.Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу покажут в эфире ТНТ и на видеохостинге Rutube.
https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
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Александра Липатова
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тнт (телеканал), анна хилькевич, ляйсан утяшева, тимур батрутдинов, павел воля, новости шоу-бизнеса, знаменитости, rutube
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Анна Хилькевич, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Rutube
Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой

Новое реалити-шоу "Выжить в Дубае" на телеканале ТНТ выйдет в эфир 25 июня

© Фото предоставлено телеканалом ТНТВедущие шоу "Выжить в Дубае" Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ведущие шоу Выжить в Дубае Ляйсан Утяшева и Павел Воля
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТШоу "Выжить в Дубае"
Выжить в Дубае
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Шоу "Выжить в Дубае"
В проекте две команды, состоящие из знаменитостей и представителей других профессий, впервые выехавших за границу, будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей.
Игроки пройдут испытания на выживание. Проигравшие будут вынуждены выживать в пустыне без воды, а победители отправятся в роскошные апартаменты.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТШоу "Выжить в Дубае"
Выжить в Дубае
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Шоу "Выжить в Дубае"
В звездной команде окажутся шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян).
© Фото предоставлено телеканалом ТНТАнна Хилькевич и Серго в шоу "Выжить в Дубае"
Выжить в Дубае
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Анна Хилькевич и Серго в шоу "Выжить в Дубае"
Идея проекта принадлежит его ведущим: комику Павлу Воле и спортсменке Ляйсан Утяшевой. Они придумали это шоу, когда сами потерялись в дубайской пустыне.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТИспытание в шоу "Выжить в Дубае"
Выжить в Дубае
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Испытание в шоу "Выжить в Дубае"
«

"Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!" – приводит слова Утяшевой пресс-служба.

Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу покажут в эфире ТНТ и на видеохостинге Rutube.
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ШоубизТНТ (телеканал)Анна ХилькевичЛяйсан УтяшеваТимур БатрутдиновПавел ВоляНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиRutube
 
 
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