https://ria.ru/20230608/tnt-1876661100.html

Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой

Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой - РИА Новости, 08.06.2023

Названа дата выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае" с Волей и Утяшевой

Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

шоубиз

тнт (телеканал)

анна хилькевич

ляйсан утяшева

тимур батрутдинов

павел воля

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьера нового реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ состоится 25 июня, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте две команды, состоящие из знаменитостей и представителей других профессий, впервые выехавших за границу, будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Игроки пройдут испытания на выживание. Проигравшие будут вынуждены выживать в пустыне без воды, а победители отправятся в роскошные апартаменты. В звездной команде окажутся шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Идея проекта принадлежит его ведущим: комику Павлу Воле и спортсменке Ляйсан Утяшевой. Они придумали это шоу, когда сами потерялись в дубайской пустыне. "Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с ее величеством пустыней. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана, потому что такое вообще невозможно придумать! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!" – приводит слова Утяшевой пресс-служба.Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу покажут в эфире ТНТ и на видеохостинге Rutube.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тнт (телеканал), анна хилькевич, ляйсан утяшева, тимур батрутдинов, павел воля, новости шоу-бизнеса, знаменитости, rutube