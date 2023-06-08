https://ria.ru/20230608/terrorizm-1876836889.html

Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм

Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм - РИА Новости, 08.06.2023

Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм

Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:23

2023-06-08T00:23

2023-06-08T00:44

в мире

сша

россия

украина

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853220089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57f730577c4d6a9840cf640f9472568f.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей на атаку на Каховскую ГЭС."Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку", - заявил он журналистам.Антонов добавил, что действия американских властей являются образцом "непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире".Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876738630.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, разрушение каховской гэс