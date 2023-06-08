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Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм - РИА Новости, 08.06.2023
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00:23 08.06.2023 (обновлено: 00:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/terrorizm-1876836889.html
Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм
Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм - РИА Новости, 08.06.2023
Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм
Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:23
2023-06-08T00:44
в мире
сша
россия
украина
разрушение каховской гэс
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей на атаку на Каховскую ГЭС."Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку", - заявил он журналистам.Антонов добавил, что действия американских властей являются образцом "непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире".Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876738630.html
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в мире, сша, россия, украина, разрушение каховской гэс
В мире, США, Россия, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
Посол России заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм

Посол России в Вашингтоне: террористические деяния Украины будут поощряться США

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей на атаку на Каховскую ГЭС.
«
"Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку", - заявил он журналистам.
Антонов добавил, что действия американских властей являются образцом "непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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