Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 08.06.2023 (обновлено: 12:48 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО - РИА Новости, 08.06.2023
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:43
2023-06-08T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815505968_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_977283e694d90933a9b4678fe617b922.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. "В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на портале "МВД Медиа".Как в свою очередь уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.Как отметил сам Колокольцев, полицией проведена "значительная работа" по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, были выявлены и задержаны "десятки участников" диверсионных групп и их пособников. Также из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Подробностей поимки диверсантов и обнаружения схронов министр не привел."Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать", - подытожил глава МВД России.
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868028357.html
https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815505968_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f9c8902572e76ef97d9eacdc3fc91c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО

Колокольцев: около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на портале "МВД Медиа".
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
27 апреля, 09:09
Как в свою очередь уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.
Как отметил сам Колокольцев, полицией проведена "значительная работа" по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, были выявлены и задержаны "десятки участников" диверсионных групп и их пособников. Также из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Подробностей поимки диверсантов и обнаружения схронов министр не привел.
"Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать", - подытожил глава МВД России.
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
20 марта, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала