https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html

Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО

Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО - РИА Новости, 08.06.2023

Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО

Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:43

2023-06-08T12:43

2023-06-08T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815505968_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_977283e694d90933a9b4678fe617b922.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. "В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на портале "МВД Медиа".Как в свою очередь уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.Как отметил сам Колокольцев, полицией проведена "значительная работа" по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, были выявлены и задержаны "десятки участников" диверсионных групп и их пособников. Также из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Подробностей поимки диверсантов и обнаружения схронов министр не привел."Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать", - подытожил глава МВД России.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868028357.html

https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр