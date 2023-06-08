https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО - РИА Новости, 08.06.2023
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:43
2023-06-08T12:43
2023-06-08T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. "В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на портале "МВД Медиа".Как в свою очередь уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.Как отметил сам Колокольцев, полицией проведена "значительная работа" по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, были выявлены и задержаны "десятки участников" диверсионных групп и их пособников. Также из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Подробностей поимки диверсантов и обнаружения схронов министр не привел."Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать", - подытожил глава МВД России.
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868028357.html
https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Колокольцев: около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Около 15 тысяч полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград, заявил глава МВД России
Владимир Колокольцев.
"В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на портале "МВД Медиа".
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Как в свою очередь уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.
Как отметил сам Колокольцев, полицией проведена "значительная работа" по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. Так, были выявлены и задержаны "десятки участников" диверсионных групп и их пособников. Также из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Подробностей поимки диверсантов и обнаружения схронов министр не привел.
"Руководство страны рассчитывает на готовность каждого из нас к ответственной и максимально эффективной деятельности на порученных участках. Мы это доверие должны оправдать", - подытожил глава МВД России.
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