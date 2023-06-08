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Генерал Милли назвал три мировые сверхдержавы - РИА Новости, 08.06.2023
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20:47 08.06.2023 (обновлено: 23:43 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sverkhderzhavy-1877088600.html
Генерал Милли назвал три мировые сверхдержавы
Генерал Милли назвал три мировые сверхдержавы - РИА Новости, 08.06.2023
Генерал Милли назвал три мировые сверхдержавы
В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:47
2023-06-08T23:43
сша
китай
россия
марк милли
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны."В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, &lt;...&gt; когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем", — сказал он.Кроме того, как отметил военный, многие другие страны тоже начинают занимать ведущие позиции в регионе, открыто говоря об амбициях на мировое лидерство. Он также убежден, что КНР стремится "к конфронтации как с США, так и с соседями". Пекин намерен в ближайшие десять лет стать региональным гегемоном в Азиатском регионе, а также нарастить военную мощь, которая превысит американскую к середине этого века.
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сша, китай, россия, марк милли, в мире
США, Китай, Россия, Марк Милли, В мире
Генерал Милли назвал три мировые сверхдержавы

Начальник Генштаба США Милли назвал Россию, Китай и США мировыми сверхдержавами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Марк Милли
 Марк Милли - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.
"В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, <...> когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем", — сказал он.
Кроме того, как отметил военный, многие другие страны тоже начинают занимать ведущие позиции в регионе, открыто говоря об амбициях на мировое лидерство.
Он также убежден, что КНР стремится "к конфронтации как с США, так и с соседями". Пекин намерен в ближайшие десять лет стать региональным гегемоном в Азиатском регионе, а также нарастить военную мощь, которая превысит американскую к середине этого века.
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