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В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода - РИА Новости, 08.06.2023
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15:15 08.06.2023 (обновлено: 16:08 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sud-1876979833.html
В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода
В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода - РИА Новости, 08.06.2023
В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода
Жительница Краснодара, придерживающаяся вегетарианской диеты, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:15
2023-06-08T16:08
россия
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Жительница Краснодара, придерживающаяся вегетарианской диеты, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери, говорится в сообщении СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней краснодарки. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемая родила дочь в домашних условиях. Женщина не обращалась за квалифицированной медицинской помощью ни во время беременности и родов, ни после рождения ребенка. Отмечается, что она придерживалась "нетрадиционных взглядов на питание, исключающих продукты, содержащие животный белок". В результате у ребенка развилось заболевание с последующими тяжелыми осложнениями. В январе 2023 года женщина обратилась за медпомощью, и ее дочь была госпитализирована. Однако через несколько дней девочка скончалась. Уточняется, что обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.
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россия, происшествия, краснодар, краснодарский край
Россия, Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода

Вегетарианку из Краснодара будут судить из-за смерти от голода ее четырехмесячной дочери

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Жительница Краснодара, придерживающаяся вегетарианской диеты, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери, говорится в сообщении СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней краснодарки. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемая родила дочь в домашних условиях. Женщина не обращалась за квалифицированной медицинской помощью ни во время беременности и родов, ни после рождения ребенка. Отмечается, что она придерживалась "нетрадиционных взглядов на питание, исключающих продукты, содержащие животный белок". В результате у ребенка развилось заболевание с последующими тяжелыми осложнениями. В январе 2023 года женщина обратилась за медпомощью, и ее дочь была госпитализирована. Однако через несколько дней девочка скончалась.
Уточняется, что обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.
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