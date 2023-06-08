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В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода

В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода - РИА Новости, 08.06.2023

В Краснодаре будут судить женщину, чья дочь умерла от голода

Жительница Краснодара, придерживающаяся вегетарианской диеты, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:15

2023-06-08T15:15

2023-06-08T16:08

россия

происшествия

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Жительница Краснодара, придерживающаяся вегетарианской диеты, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери, говорится в сообщении СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней краснодарки. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей четырехмесячной дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемая родила дочь в домашних условиях. Женщина не обращалась за квалифицированной медицинской помощью ни во время беременности и родов, ни после рождения ребенка. Отмечается, что она придерживалась "нетрадиционных взглядов на питание, исключающих продукты, содержащие животный белок". В результате у ребенка развилось заболевание с последующими тяжелыми осложнениями. В январе 2023 года женщина обратилась за медпомощью, и ее дочь была госпитализирована. Однако через несколько дней девочка скончалась. Уточняется, что обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20230318/mladenets-1858788262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, краснодар, краснодарский край