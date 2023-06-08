Пентагон не стал комментировать данные о планах ВСУ атаковать Каховскую ГЭС
Пентагон не стал комментировать публикацию WP о планах ВСУ ударить по Каховской ГЭС
© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в четверг отказался напрямую комментировать публикацию газеты Washington Post об имевших место планах ВСУ ударить по Каховской ГЭС, вместо этого возложив вину за разрушение станции на "российское вторжение".
"Как вы уже слышали, мы продолжаем оценивать, что могло произойти (с ГЭС). Прекрасные вопросы, однако на данном этапе это все спекуляции. Я бы не хотел пускаться в гипотетические теории и спекуляции. Тем не менее совершенно ясно, каким образом мы оказались в данной ситуации. Причиной всему послужило то, что Россия вторглась на Украину", - сказал Райдер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, изучили ли в Пентагоне данные о планировавшихся ударах ВСУ по ГЭС и допускают ли причастность Киева к этому событию.
Само разрушение гидроэлектростанции Райдер назвал "очевидной гуманитарной трагедией". При этом он добавил, что в ведомстве пока не готовы вынести определение относительно того, кто повинен в ударе по ней.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета Washington Post еще в декабре 2022 года писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Об этом говорил генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук, который был командующим "украинским контрнаступлением" в Херсонской области.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".