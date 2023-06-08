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ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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14:32 08.06.2023 (обновлено: 15:32 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/stantsiya-1876959538.html
ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС
ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС
Россия предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, но сигналы Москвы проигнорировали, сообщил зампред при отделении международной организации в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:32
2023-06-08T15:32
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
андрей белоусов
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
оон
разрушение каховской гэс
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ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Россия предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, но сигналы Москвы проигнорировали, сообщил зампред при отделении международной организации в Женеве Андрей Белоусов.&quot;В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало&quot;, — сказал он на конференции по разоружению.Киев пытается представить себя жертвой и перекладывает ответственность за разрушение Каховской ГЭС на российскую сторону, отметил дипломат. По его словам, косвенным подтверждением причастности Украины к случившемуся стала поспешность, с которой власти страны обвинили во всем Москву, а также заявления в том же ключе западных союзников."Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам террористический акт был совершен при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима", — отметил Белоусов. Российский дипломат добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для нескольких десятков тысяч граждан России, поставило под угрозу водоснабжение Крыма и грозит последствиями для сельского хозяйства и экологии региона.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), андрей белоусов, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), оон, разрушение каховской гэс, в мире, андрей алексеенко, владимир путин, москва, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Андрей Белоусов, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Андрей Алексеенко, Владимир Путин, Москва, Вооруженные силы Украины
ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Белоусов: ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Россия предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, но сигналы Москвы проигнорировали, сообщил зампред при отделении международной организации в Женеве Андрей Белоусов.
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"В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало", — сказал он на конференции по разоружению.

Киев пытается представить себя жертвой и перекладывает ответственность за разрушение Каховской ГЭС на российскую сторону, отметил дипломат. По его словам, косвенным подтверждением причастности Украины к случившемуся стала поспешность, с которой власти страны обвинили во всем Москву, а также заявления в том же ключе западных союзников.
"Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам террористический акт был совершен при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима", — отметил Белоусов.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
Российский дипломат добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для нескольких десятков тысяч граждан России, поставило под угрозу водоснабжение Крыма и грозит последствиями для сельского хозяйства и экологии региона.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
РоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Андрей БелоусовХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)ООНРазрушение Каховской ГЭСВ миреАндрей АлексеенкоВладимир ПутинМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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