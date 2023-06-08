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Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием

Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием - РИА Новости, 08.06.2023

Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием

Пассажиры рейса Air India, который 6 июня совершил незапланированную посадку в Магадане, приземлились в США, сообщает Republic World. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:06

2023-06-08T15:06

2023-06-08T16:37

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пассажиры рейса Air India, который 6 июня совершил незапланированную посадку в Магадане, приземлились в США, сообщает Republic World.Больше суток иностранцы провели в гостиницах и пунктах временного размещения на Колыме. Свободно передвигаться по территории они не могли из-за отсутствия виз.Резервный борт прибыл в Магадан 8 июня. Он привез предметы первой необходимости и еду, которой предполагалось кормить пассажиров во время перелета в США.Уже вылетая, одна из пассажирок записала видео с теплыми словами: "Нас очень хорошо приняли. Сердечно благодарим правительство России и россиян!" — сообщает телеграм-канал "Крыша ТурДома".Лайнер, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. При обследовании специалисты выяснили, что восстановить самолет своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании. Сегодня утром он вылетел в США.

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Русские песни и сон на полу: иностранцы двое суток провели в Магадане вместо Сан-Франциско Русские песни и сон на полу: иностранцы двое суток провели в Магадане вместо Сан-Франциско 2023-06-08T15:06 true PT1M19S

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Мария Селиванова

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