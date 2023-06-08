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Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием
Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием - РИА Новости, 08.06.2023
Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием
Пассажиры рейса Air India, который 6 июня совершил незапланированную посадку в Магадане, приземлились в США, сообщает Republic World. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:06
2023-06-08T15:06
2023-06-08T16:37
туризм
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air india
магадан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пассажиры рейса Air India, который 6 июня совершил незапланированную посадку в Магадане, приземлились в США, сообщает Republic World.Больше суток иностранцы провели в гостиницах и пунктах временного размещения на Колыме. Свободно передвигаться по территории они не могли из-за отсутствия виз.Резервный борт прибыл в Магадан 8 июня. Он привез предметы первой необходимости и еду, которой предполагалось кормить пассажиров во время перелета в США.Уже вылетая, одна из пассажирок записала видео с теплыми словами: "Нас очень хорошо приняли. Сердечно благодарим правительство России и россиян!" — сообщает телеграм-канал "Крыша ТурДома".Лайнер, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. При обследовании специалисты выяснили, что восстановить самолет своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании. Сегодня утром он вылетел в США.
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Русские песни и сон на полу: иностранцы двое суток провели в Магадане вместо Сан-Франциско
Русские песни и сон на полу: иностранцы двое суток провели в Магадане вместо Сан-Франциско
2023-06-08T15:06
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PT1M19S
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сша, россия, air india, магадан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, США, Россия, Air India, Магадан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажиры Air India, улетевшие в США, поблагодарили Магадан за теплый прием
Пассажиры застрявшего в Магадане рейса Air India перед отлетом поблагодарили россиян