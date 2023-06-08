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В ЕАО дали сроки членам ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 08.06.2023
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08:56 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/sroki-1876852552.html
В ЕАО дали сроки членам ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В ЕАО дали сроки членам ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 08.06.2023
В ЕАО дали сроки членам ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Суд приговорил четверых членов тайной ячейки запрещенной в РФ за экстремизм организации "Свидетели Иеговы"* в Биробиджане к срокам в колонии за незаконную... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:56
2023-06-08T08:56
россия
еврейская автономная область
биробиджан
происшествия
свидетели иеговы
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Суд приговорил четверых членов тайной ячейки запрещенной в РФ за экстремизм организации "Свидетели Иеговы"* в Биробиджане к срокам в колонии за незаконную деятельность, сообщили РИА Новости в УФСБ по Еврейской автономной области. По информации ведомства, участники ячейки тайно поддерживали активность после запрета "Свидетелей Иеговы"* в России, пытались вовлечь жителей ЕАО в противоправную деятельность, организовывали секретные собрания, незаконно финансировали свою работу под руководством западных кураторов. Уголовные дела по статьям о ведении деятельности запрещенной за экстремизм организации и ее финансировании рассмотрели в Биробиджанском районном суде. "Лидер организации приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, двое участников получили пять лет и 11 месяцев наказания и один - три года и шесть месяцев, также с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе областного УФСБ. По информации пресс-службы, осужденным также назначили год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью религиозной организации на 4,5 года. Приговор уже вступил в силу. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html
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россия
еврейская автономная область
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россия, еврейская автономная область, биробиджан, происшествия, свидетели иеговы
Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Происшествия, Свидетели Иеговы
В ЕАО дали сроки членам ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Суд в Биробиджане приговорил к реальным срокам членов тайной ячейки "Свидетелей Иеговы"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Суд приговорил четверых членов тайной ячейки запрещенной в РФ за экстремизм организации "Свидетели Иеговы"* в Биробиджане к срокам в колонии за незаконную деятельность, сообщили РИА Новости в УФСБ по Еврейской автономной области.
По информации ведомства, участники ячейки тайно поддерживали активность после запрета "Свидетелей Иеговы"* в России, пытались вовлечь жителей ЕАО в противоправную деятельность, организовывали секретные собрания, незаконно финансировали свою работу под руководством западных кураторов. Уголовные дела по статьям о ведении деятельности запрещенной за экстремизм организации и ее финансировании рассмотрели в Биробиджанском районном суде.
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"Лидер организации приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, двое участников получили пять лет и 11 месяцев наказания и один - три года и шесть месяцев, также с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе областного УФСБ.
По информации пресс-службы, осужденным также назначили год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью религиозной организации на 4,5 года. Приговор уже вступил в силу.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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