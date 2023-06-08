https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877074498.html

ВСУ пытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, рассказали в Минобороны

ВСУ пытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, рассказали в Минобороны - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ пытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, рассказали в Минобороны

Впереди Вооруженные силы РФ ждет тяжелая работа, все только начинается, заявил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов, говоря об отражении наступления... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:32

2023-06-08T19:32

2023-06-08T20:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Впереди Вооруженные силы РФ ждет тяжелая работа, все только начинается, заявил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов, говоря об отражении наступления войск Украины на запорожском направлении."Впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается. Поэтому будем готовиться, будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу", - сказал генерал.По его словам, войска Украины в ходе попытки наступления на запорожском направлении пытались проломить оборону 58-й армии, чтобы затем выйти к морю."Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона - все в совокупности с действиями подразделениями представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу данной стратегической наступательной операции", - сказал Попов.Наиболее важную роль в отражении украинского наступления на запорожском направлении "сыграла, как всегда, пехота", добавил генерал-майор."Наиболее важную роль, конечно, наряду всех подразделений и специалистов видов и родов войск сыграла, как всегда, пехота", - сказал Попов."Традиционно самая тяжелая достается работа пехотинцам. В этом случае, это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии. Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона", - добавил он.Ранее генерал-майор отметил, что высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска.

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия