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Путину доложили обстановку накануне наступления Киева - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 08.06.2023 (обновлено: 19:05 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877060618.html
Путину доложили обстановку накануне наступления Киева
Путину доложили обстановку накануне наступления Киева - РИА Новости, 08.06.2023
Путину доложили обстановку накануне наступления Киева
Президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя, сообщил командующий... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:48
2023-06-08T19:05
вооруженные силы рф
в мире
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя, сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня утром начальник Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) доложил президенту о результатах ночного боя", - сказал Романчук.
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вооруженные силы рф, в мире, киев, россия, владимир путин, валерий герасимов
Вооруженные силы РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путину доложили обстановку накануне наступления Киева

Генерал-полковник Романчук доложил Путину обстановку накануне наступления Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя, сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня утром начальник Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) доложил президенту о результатах ночного боя", - сказал Романчук.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреКиевРоссияВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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