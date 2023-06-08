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Путину доложили обстановку накануне наступления Киева

Путину доложили обстановку накануне наступления Киева - РИА Новости, 08.06.2023

Путину доложили обстановку накануне наступления Киева

Президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя, сообщил командующий... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:48

2023-06-08T18:48

2023-06-08T19:05

вооруженные силы рф

в мире

специальная военная операция на украине

киев

россия

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя, сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня утром начальник Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) доложил президенту о результатах ночного боя", - сказал Романчук.

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вооруженные силы рф, в мире, киев, россия, владимир путин, валерий герасимов