https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877042833.html
Более 600 маскировочных сетей передали в зону СВО из Воронежской области
Более 600 маскировочных сетей передали в зону СВО из Воронежской области - РИА Новости, 08.06.2023
Более 600 маскировочных сетей передали в зону СВО из Воронежской области
Жители Хохольского района Воронежской области сплели и передали для бойцов в зону СВО 617 маскировочных сетей, сообщила в четверг райадминистрация. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:41
2023-06-08T17:41
2023-06-08T17:41
надежные люди
хохольский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области сплели и передали для бойцов в зону СВО 617 маскировочных сетей, сообщила в четверг райадминистрация. "Сейчас в районе открыты 14 мастерских (по плетению маскировочных сетей). С начала года хохольцы отправили в зону СВО 617 средств укрытия, это 3700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как отмечает райадминистрация, в ответ участники специальной военной операции передали для каждого коллектива мастерских банки с армейским обедом.
https://ria.ru/20230605/seti-1876226673.html
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хохольский район, воронежская область
Надежные люди, Хохольский район, Воронежская область
Более 600 маскировочных сетей передали в зону СВО из Воронежской области
Жители Хохольского района под Воронежем передали 617 маскировочных сетей в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области сплели и передали для бойцов в зону СВО 617 маскировочных сетей, сообщила в четверг райадминистрация.
"Сейчас в районе открыты 14 мастерских (по плетению маскировочных сетей). С начала года хохольцы отправили в зону СВО 617 средств укрытия, это 3700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как отмечает райадминистрация, в ответ участники специальной военной операции передали для каждого коллектива мастерских банки с армейским обедом.
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