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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:47
2023-06-08T20:47
2023-06-08T20:58
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 июня 2023 годаМинистр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня 47-ая механизированная бригада ВСУ численностью до 1500 человек, усиленная бронетехникой, предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении. Благодаря разведке российские войска нанесли превентивный удар. Противник отошел с большими потерями.Кроме того, за минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение украинским частям на Донецком, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои в окрестностях Авдеевки и Марьинки. Врио главы ДНР опроверг информацию о присутствии ВСУ в Артемовске.Потери украинской армии за 7 июня составили 945 военнослужащих, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 бронемашин.
россия
украина
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
Карта спецоперации на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 июня 2023 года
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня 47-ая механизированная бригада ВСУ численностью до 1500 человек, усиленная бронетехникой, предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении. Благодаря разведке российские войска нанесли превентивный удар. Противник отошел с большими потерями.
Кроме того, за минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение украинским частям на Донецком, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои в окрестностях Авдеевки и Марьинки. Врио главы ДНР опроверг информацию о присутствии ВСУ в Артемовске.
Потери украинской армии за 7 июня составили 945 военнослужащих, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 бронемашин.