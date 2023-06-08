https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877019237.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:47

2023-06-08T20:47

2023-06-08T20:58

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 июня 2023 годаМинистр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня 47-ая механизированная бригада ВСУ численностью до 1500 человек, усиленная бронетехникой, предприняла попытку прорыва обороны на Запорожском направлении. Благодаря разведке российские войска нанесли превентивный удар. Противник отошел с большими потерями.Кроме того, за минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение украинским частям на Донецком, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Продолжаются бои в окрестностях Авдеевки и Марьинки. Врио главы ДНР опроверг информацию о присутствии ВСУ в Артемовске.Потери украинской армии за 7 июня составили 945 военнослужащих, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 бронемашин.

россия

украина

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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