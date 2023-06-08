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Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 08.06.2023 (обновлено: 15:54 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876998441.html
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:43
2023-06-08T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии, брошенной Киевом на прорыв российской обороны на Запорожском направлении, сообщил министр обороны."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Шойгу: на Запорожском направлении украинские войска совершили попытку прорвать оборону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.
Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии, брошенной Киевом на прорыв российской обороны на Запорожском направлении, сообщил министр обороны.
"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
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