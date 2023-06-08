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Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:43
2023-06-08T15:43
2023-06-08T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии, брошенной Киевом на прорыв российской обороны на Запорожском направлении, сообщил министр обороны."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу: на Запорожском направлении украинские войска совершили попытку прорвать оборону
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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"Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.
Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии, брошенной Киевом на прорыв российской обороны на Запорожском направлении, сообщил министр обороны.
"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны.