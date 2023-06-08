https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876998441.html

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:43

2023-06-08T15:43

2023-06-08T15:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии, брошенной Киевом на прорыв российской обороны на Запорожском направлении, сообщил министр обороны."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность