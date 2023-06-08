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Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
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23:07 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spasenie-1877103533.html
Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области
Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области
Российские добровольцы спасают мирных жителей от потопа в Херсонской области. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:07
2023-06-08T23:07
херсонская область
россия
разрушение каховской гэс
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Голая Пристань, 8 июн - РИА Новости. Российские добровольцы спасают мирных жителей от потопа в Херсонской области. На кадрах, которые получил корреспондент РИА Новости, видна работа расчетов БПЛА одного из добровольческих подразделений. С помощью квадрокоптеров они ищут людей, оставшихся в своих домах. После обнаружения пострадавших им на помощь выдвигаются бойцы на лодках. За короткое время добровольцы смогли спасти более десяти гражданских лиц. Кроме того, по просьбе хозяев, была эвакуирована собака с крыши одного из домов.
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херсонская область
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херсонская область , россия, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Россия, Разрушение Каховской ГЭС
Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области

В Херсонской области российские добровольцы используют БПЛА для поиска и спасения людей

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Читать ria.ru в
Голая Пристань, 8 июн - РИА Новости. Российские добровольцы спасают мирных жителей от потопа в Херсонской области.
На кадрах, которые получил корреспондент РИА Новости, видна работа расчетов БПЛА одного из добровольческих подразделений. С помощью квадрокоптеров они ищут людей, оставшихся в своих домах. После обнаружения пострадавших им на помощь выдвигаются бойцы на лодках.
За короткое время добровольцы смогли спасти более десяти гражданских лиц. Кроме того, по просьбе хозяев, была эвакуирована собака с крыши одного из домов.
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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