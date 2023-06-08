https://ria.ru/20230608/spasenie-1877103533.html

Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области

Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

Российские добровольцы спасают гражданских от потопа в Херсонской области

Российские добровольцы спасают мирных жителей от потопа в Херсонской области. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:07

2023-06-08T23:07

2023-06-08T23:07

херсонская область

россия

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877011126_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9948367f713d43945c434a77ea60e61b.jpg

Голая Пристань, 8 июн - РИА Новости. Российские добровольцы спасают мирных жителей от потопа в Херсонской области. На кадрах, которые получил корреспондент РИА Новости, видна работа расчетов БПЛА одного из добровольческих подразделений. С помощью квадрокоптеров они ищут людей, оставшихся в своих домах. После обнаружения пострадавших им на помощь выдвигаются бойцы на лодках. За короткое время добровольцы смогли спасти более десяти гражданских лиц. Кроме того, по просьбе хозяев, была эвакуирована собака с крыши одного из домов.

https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, разрушение каховской гэс