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В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка
В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка - РИА Новости, 08.06.2023
В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка
Двух кошек и хомяка спасли пожарные утром в четверг из горящей квартиры в многоэтажном доме на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:48
2023-06-08T17:48
2023-06-08T18:04
хорошие новости
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Двух кошек и хомяка спасли пожарные утром в четверг из горящей квартиры в многоэтажном доме на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о возгорании личных вещей и бытовой техники в квартире на пятом этаже жилого дома на Открытом шоссе поступило на пульт пожарной охраны в 10:16. "На момент прибытия первых пожарных дверь в квартиру была открыта, хозяйка самостоятельно эвакуировалась", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что при разведке горящей квартиры пожарные обнаружили двух кошек и хомяка, которых незамедлительно вынесли на свежий воздух. "Всех спасенных животных потом передали хозяйке", — резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка
Двух кошек и хомяка спасли из горящей квартиры в многоэтажке на востоке Москвы
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Двух кошек и хомяка спасли пожарные утром в четверг из горящей квартиры в многоэтажном доме на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сообщение о возгорании личных вещей и бытовой техники в квартире на пятом этаже жилого дома на Открытом шоссе поступило на пульт пожарной охраны в 10:16.
«
"На момент прибытия первых пожарных дверь в квартиру была открыта, хозяйка самостоятельно эвакуировалась", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при разведке горящей квартиры пожарные обнаружили двух кошек и хомяка, которых незамедлительно вынесли на свежий воздух.
"Всех спасенных животных потом передали хозяйке", — резюмировал представитель ведомства.
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