https://ria.ru/20230608/spasenie-1877045238.html

В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка

В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка - РИА Новости, 08.06.2023

В Москве из горящей квартиры спасли двух кошек и хомяка

Двух кошек и хомяка спасли пожарные утром в четверг из горящей квартиры в многоэтажном доме на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

2023-06-08T18:04

хорошие новости

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739554579_0:267:2989:1948_1920x0_80_0_0_2fe467244693e9dc6bfa0ace807bd414.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Двух кошек и хомяка спасли пожарные утром в четверг из горящей квартиры в многоэтажном доме на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о возгорании личных вещей и бытовой техники в квартире на пятом этаже жилого дома на Открытом шоссе поступило на пульт пожарной охраны в 10:16. "На момент прибытия первых пожарных дверь в квартиру была открыта, хозяйка самостоятельно эвакуировалась", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что при разведке горящей квартиры пожарные обнаружили двух кошек и хомяка, которых незамедлительно вынесли на свежий воздух. "Всех спасенных животных потом передали хозяйке", — резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)