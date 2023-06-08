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Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области

Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области

Президент России Владимир Путин пока не имеет планов проведения совещания в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, заявил журналистам... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:39

2023-06-08T13:39

2023-06-08T13:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

дмитрий песков

владимир путин

каховская гэс

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не имеет планов проведения совещания в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли у главы государства планов провести заседание оперштаба вблизи зоны бедствия. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , дмитрий песков, владимир путин, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия