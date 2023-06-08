https://ria.ru/20230608/sotskoordinatory-1877002304.html

Ракова: соцкоординаторы появятся в детских больницах Москвы

Ракова: соцкоординаторы появятся в детских больницах Москвы - РИА Новости, 08.06.2023

Ракова: соцкоординаторы появятся в детских больницах Москвы

Социальные координаторы появятся в детских больницах Москвы, они будут помогать пациентам, которых на время госпитализации по разным причинам не могут... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:51

2023-06-08T15:51

2023-06-08T15:51

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Социальные координаторы появятся в детских больницах Москвы, они будут помогать пациентам, которых на время госпитализации по разным причинам не могут поддержать родственники, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Как отметила Ракова, социальные координаторы — это новый вид соцработников, которые оказывают помощь пациентам больниц, особенно тем, кто попадает туда экстренно, по скорой, и их родственникам.По ее словам, сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тысяч услуг."Врачи делают свою работу эффективнее, а для пациента организуется бесшовный переход домой, либо в социальное учреждение без промедлений, проактивно. Поэтому мы планируем расширить проект, в том числе, на детские стационары. В них социальные координаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка: к примеру, они помогут оформить документы и при необходимости организуют социальную помощь", — рассказала Ракова, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства столицы.В сообщении отмечается, что работа социальной службы в больницах ведется проактивно: ежедневно координаторы посещают новых пациентов, чтобы предоставить им необходимую помощь. Особое внимание уделяют старшему поколению, многодетным семьям, людям с инвалидностью, бездомным, потерявшим память и другим.Координаторы в составе социальной службы помогают организовать поддержку человека после выписки, например, оформить надомное социальное обслуживание, получить путевку в социальный дом или геронтологический центр, помочь связаться с родственниками и многое другое. В команде с соцкоординаторами также работают психологи. Они помогают справиться с тревогой и переживаниями, принять изменения в состоянии здоровья как пациентам, так и их родственникам, а также уладить возможные конфликтные ситуации. Кроме того, при необходимости специалисты работают с врачами, чтобы снизить риск профессионального выгорания.Как отмечается на сайте мэра столицы, первые соцкоординаторы появились в столичных стационарах в 2021 году. С февраля 2023 года они работают в новых флагманских центрах городских больниц, где взяли на себя заботу, в том числе, о самых сложных экстренных пациентах. На сегодняшний день в больницах работают 62 психолога и 108 социальных координаторов.

https://ria.ru/20230510/issledovanie-1870800164.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, анастасия ракова