https://ria.ru/20230608/solntsepek-1876843181.html

Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском

Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском - РИА Новости, 08.06.2023

Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:04

2023-06-08T05:04

2023-06-08T05:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

артемовск

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Залпом из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба", - сказал он. Кроме того, за минувшие сутки штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка артемовского района. Помимо этого, российские артиллеристы на данном участке фронта уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика", 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.

https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html

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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск