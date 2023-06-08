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Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/solntsepek-1876843181.html
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском - РИА Новости, 08.06.2023
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском
Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:04
2023-06-08T05:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Залпом из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба", - сказал он. Кроме того, за минувшие сутки штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка артемовского района. Помимо этого, российские артиллеристы на данном участке фронта уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика", 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.
https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html
донецкая народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском

Минобороны: российский "Солнцепек" поразил украинские опорные пункты под Артемовском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Залпом из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба", - сказал он.
Кроме того, за минувшие сутки штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка артемовского района.
Помимо этого, российские артиллеристы на данном участке фронта уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика", 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАртемовск
 
 
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