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Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском - РИА Новости, 08.06.2023
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском
Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:04
2023-06-08T05:04
2023-06-08T05:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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безопасность
артемовск
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских военных в районе сел Кирово и Дружба в артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Залпом из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба", - сказал он. Кроме того, за минувшие сутки штурмовая авиация южной группировки ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка артемовского района. Помимо этого, российские артиллеристы на данном участке фронта уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика", 122-милилметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск
Российский "Солнцепек" поразил украинские опорники под Артемовском
Минобороны: российский "Солнцепек" поразил украинские опорные пункты под Артемовском