https://ria.ru/20230608/sobyanin-1876931029.html

Путин высоко оценивает работу Собянина

Путин высоко оценивает работу Собянина - РИА Новости, 08.06.2023

Путин высоко оценивает работу Собянина

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:13

2023-06-08T13:13

2023-06-08T13:18

политика

москва

дмитрий песков

россия

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы", - сказал Песков.Он добавил, что Москва - один из передовых, системообразующих регионов, которые "задают тренды" практически во всех областях развития страны."Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20230608/vybory-1876931161.html

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политика, москва, дмитрий песков, россия, сергей собянин, владимир путин