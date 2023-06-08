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Путин высоко оценивает работу Собянина - РИА Новости, 08.06.2023
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13:13 08.06.2023 (обновлено: 13:18 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/sobyanin-1876931029.html
Путин высоко оценивает работу Собянина
Путин высоко оценивает работу Собянина - РИА Новости, 08.06.2023
Путин высоко оценивает работу Собянина
Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:13
2023-06-08T13:18
политика
москва
дмитрий песков
россия
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы", - сказал Песков.Он добавил, что Москва - один из передовых, системообразующих регионов, которые "задают тренды" практически во всех областях развития страны."Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", - уточнил Песков.
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политика, москва, дмитрий песков, россия, сергей собянин, владимир путин
Политика, Москва, Дмитрий Песков, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Путин высоко оценивает работу Собянина

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы", - сказал Песков.
Он добавил, что Москва - один из передовых, системообразующих регионов, которые "задают тренды" практически во всех областях развития страны.
"Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", - уточнил Песков.
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам
Вчера, 13:13
 
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