https://ria.ru/20230608/smog-1877095862.html
Смог в Вашингтоне бьет исторические рекорды
Смог в Вашингтоне бьет исторические рекорды - РИА Новости, 08.06.2023
Смог в Вашингтоне бьет исторические рекорды
В Вашингтоне продолжает снижаться качество воздуха из-за пожаров в Канаде, оно уже стало наихудшим по меньшей мере за десятилетие, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:39
2023-06-08T21:39
2023-06-08T22:59
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В Вашингтоне продолжает снижаться качество воздуха из-за пожаров в Канаде, оно уже стало наихудшим по меньшей мере за десятилетие, сообщил корреспондент РИА Новости.Утром в четверг смог сохранился, а принятый в США индекс качества воздуха AQI, по данным портала AirNow.gov, составил 240 единиц. В районе полудня он достиг 292 единиц, что характеризуется как "очень вредный для здоровья" и соответствует предпоследнему уровню угрозы — фиолетовому.Местные СМИ называют ситуацию "беспрецедентной", уточняя, что такие уровни загрязнения воздуха в столице не фиксировались, вероятно, около 20 лет. Хотя фиолетовый уровень ненадолго объявляли в 2012 году, он касался "озонового загрязнения", а не превышения в атмосфере количества вызванных горением мелких частиц, как это происходит сейчас. По данным портала BreezoMeter, количество содержащихся в воздухе мелких частиц (так называемый индекс PM2.5) сегодня по меньшей мере в три раза превышает установленную ВОЗ норму. Аналогичная ситуация наблюдается сейчас в Пенсильвании в районе городов Харрисбург, Йорк и Ланкастер. Несмотря на желто-серую дымку, окутывающую столицу, оба вашингтонских аэропорта продолжают работу, но предупреждают пассажиров о необходимости уточнять информацию у операторов рейсов. Городские школы сегодня также открыты, но отменены все уроки и мероприятия на улице. Кроме того, не работают открытые бассейны многих жилых комплексов в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230608/nyu-york-1876949958.html
https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html
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в мире, вашингтон (штат), воз, канада, сша, пенсильвания
В мире, Вашингтон (штат), ВОЗ, Канада, США, Пенсильвания
Смог в Вашингтоне бьет исторические рекорды
В Вашингтоне смог бьет исторические рекорды из-за пожаров в Канаде
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В Вашингтоне продолжает снижаться качество воздуха из-за пожаров в Канаде, оно уже стало наихудшим по меньшей мере за десятилетие, сообщил корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг смог сохранился, а принятый в США
индекс качества воздуха AQI, по данным портала AirNow.gov, составил 240 единиц. В районе полудня он достиг 292 единиц, что характеризуется как "очень вредный для здоровья" и соответствует предпоследнему уровню угрозы — фиолетовому.
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Местные СМИ называют ситуацию "беспрецедентной", уточняя, что такие уровни загрязнения воздуха в столице не фиксировались, вероятно, около 20 лет. Хотя фиолетовый уровень ненадолго объявляли в 2012 году, он касался "озонового загрязнения", а не превышения в атмосфере количества вызванных горением мелких частиц, как это происходит сейчас.
По данным портала BreezoMeter, количество содержащихся в воздухе мелких частиц (так называемый индекс PM2.5) сегодня по меньшей мере в три раза превышает установленную ВОЗ норму. Аналогичная ситуация наблюдается сейчас в Пенсильвании
в районе городов Харрисбург, Йорк и Ланкастер.
Несмотря на желто-серую дымку, окутывающую столицу, оба вашингтонских аэропорта продолжают работу, но предупреждают пассажиров о необходимости уточнять информацию у операторов рейсов. Городские школы сегодня также открыты, но отменены все уроки и мероприятия на улице. Кроме того, не работают открытые бассейны многих жилых комплексов в Вашингтоне.
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