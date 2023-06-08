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Генконсул Китая предложила объединиться для борьбы с западной прессой
Генконсул Китая предложила объединиться для борьбы с западной прессой - РИА Новости, 08.06.2023
Генконсул Китая предложила объединиться для борьбы с западной прессой
Российские и китайские СМИ должны объединить усилия, чтобы преодолеть господствующее в мире влияние западной прессы, заявила на "Медиасаммите" во Владивостоке... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:08
2023-06-08T04:08
2023-06-08T11:17
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Российские и китайские СМИ должны объединить усилия, чтобы преодолеть господствующее в мире влияние западной прессы, заявила на "Медиасаммите" во Владивостоке генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. "Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <...> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию", — сказала она.При этом генконсул отметила, что российские журналисты не всегда точно отражают позицию Китая по международным вопросам."Иногда обнаруживаем некоторые неправильные вещи, когда репортеры, корреспонденты не могут владеть точными изложением китайской позиции, в том числе по украинскому кризису, по политике США, Тайваню. Надо повышать свой профессионализм, квалификацию в этом плане, не допускать догадки, вникать в тему", — призвала Пяо Янфань.В этом плане есть "пространство для обучения", заключила она.
https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html
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в мире, китай, россия, владивосток
В мире, Китай, Россия, Владивосток
Генконсул Китая предложила объединиться для борьбы с западной прессой
Генконсул КНР Пяо: СМИ Китая и России должны пошатнуть гегемонию западной прессы